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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

عمرو موسی :

امیدی به مذاکرات سازش نیست/ این آخرین دور مذاکرات است

امیدی به مذاکرات سازش نیست/ این آخرین دور مذاکرات است

دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی ضمن ابراز ناامیدی نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات سازش تاکید کرد که دور جدید مذاکرات آخرین دور آن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "عمرو موسی" با بیان این مطلب در ادامه با حالتی که حکایت از ناامیدی نسبت به مذاکرات مستقیم داشت گفت: این مذاکرات آخرین دور از مذاکرات سازش خواهد بود.

عمرو موسی که در یک کنفرانس خبری در ایتالیا سخن می گفت در ادمه افزود: به شرط خروج اسرائیل از تمامی سرزمین های اشغال شده در سال 1967 و از جمله بیت المقدس شرقی، اعراب آماده صلح کامل با اسرائیل هستند.

این در حالی است که دبیر کل اتحادیه عرب در هفته گذشته نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات مستقیم سازش ابراز امیدواری کرده بود.

مذاکرات مستقیم سازش روز پنجشنبه 11 شهریور در امریکا با حضور رئیس تشکیلات خودگردان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام شد و طرفین با پیگیری این مذاکرات موافقت کردند.  

کد مطلب 1145129

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