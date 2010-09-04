امیدی به مذاکرات سازش نیست/ این آخرین دور مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "عمرو موسی" با بیان این مطلب در ادامه با حالتی که حکایت از ناامیدی نسبت به مذاکرات مستقیم داشت گفت: این مذاکرات آخرین دور از مذاکرات سازش خواهد بود.

عمرو موسی که در یک کنفرانس خبری در ایتالیا سخن می گفت در ادمه افزود: به شرط خروج اسرائیل از تمامی سرزمین های اشغال شده در سال 1967 و از جمله بیت المقدس شرقی، اعراب آماده صلح کامل با اسرائیل هستند.

این در حالی است که دبیر کل اتحادیه عرب در هفته گذشته نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات مستقیم سازش ابراز امیدواری کرده بود.

مذاکرات مستقیم سازش روز پنجشنبه 11 شهریور در امریکا با حضور رئیس تشکیلات خودگردان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام شد و طرفین با پیگیری این مذاکرات موافقت کردند.