سید رضا فاطمی امین در گفتگو با مهر درباره اختصاص یارانه به صنایع آسیب پذیر گفت: یارانه‌ای که قرار است با اجرای هدفمندی یارانه ها به صنایع آسیب پذیر اختصاص یابد، نقدی نبوده و در قالب تسهیلات بانکی به طرحهای افزایش بهره وری آنها اختصاص می یابد. به عبارت دیگر، پرداخت یارانه نقدی به برخی از این صنایع بسیار محدود خواهد بود.

وی بر لزوم اجرای طرحهای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای این طرح‌ها در بهبود تولید و افزایش صرفه‌های اقتصادی، وزارت صنایع نیز یارانه های درنظر گرفته شده را تنها برای اجرای این گونه طرحها به واحدهای آسیب پذیر ارایه می دهد.

فاطمی با اشاره به شناسایی بنگاه های آسیب پذیر، گفت: برخی تولیدکنندگان صنعتی که در بسته حمایتی وزارت صنایع قرار نگرفته اند و واحد تولیدی خود را آسیب پذیر می دانند، می توانند با تکمیل فرمهای جدید، واحد خود را به وزارت صنایع معرفی کنند تا این وزارتخانه اقدام به بررسی این واحد تولیدی و در صورت لزوم آن را در بسته حمایتی خود قرار دهد.

به گفته وی، برخی تولیدکنندگان نسبت به شناسایی واحدهای آسیب پذیر اعتراض داشته و واحد خود را آسیب پذیر می دانند، از این رو ثبت نام مجدد صنایع آسیب پذیر برای شناسایی آن دسته از واحدهایی که پیش از شناسایی نشده اند، اجرا می‌شود.

رئیس ستاد تحول صنایع و معادن اظهارداشت: واحدهایی که پیش از این در بسته حمایتی وزارت صنایع به عنوان واحد آسیب پذیر قرار گرفته اند، دیگر به ثبت نام مجدد نیازی ندارند.

به گزارش مهر، ثبت نام برای طرحهای بسته حمایتی وزارت صنایع از بخش صنعت و معدن در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با عنوان "آسیب پذیری بنگاهها" و "تجربیات موفق" از پنجشنبه یازدهم شهریور شده است.

شناسایی بنگاههای آسیب پذیر با توجه به آثار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر رقابت پذیری و قیمت تمام شده محصولات تولیدی برای جلوگیری از کاهش تولید داخلی ضروری است.

به طور کلی بنگاههای آسیب پذیر شامل رشته فعالیتهایی هستند که با افزایش هزینه (مستقیم و حمل و نقل) یا کاهش تقاضا بیشترین زیان را می بینند.

این بنگاهها برای ادامه فعالیت در بازار رقابتی قادر نیستند افزایش هزینه های خود را در قیمت نهایی کالاها لحاظ کنند که از جمله دلایل آن ثبات قیمت مواد اولیه در دیگر رشته های صنعتی و جلوگیری از افزایش تورم و زیان خانوارها است. بدین ترتیب این افزایش هزینه، آنها را آسیب پذیرتر می کند.

نساجی ، ظروف شیشه‌ای ، چینی ، کاغذ و چوب ، فولاد ، مس ، آلومنیوم ، فروآلیاژ ، سرب ، روی و ریخته گری ، سیمان، کاشی سرامیک، شیشه تخت ، چینی بهداشتی ، آجر ، گچ، آهک و سنگ، قند و شکر، روغن نباتی ، لبنیات؛ صنایع شیمیایی شناسایی شده به عنوان صنایع آسیب پذیر هستند.

در عین حال، در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که 30 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال اول اجرا - معادل 7 هزار میلیارد تومان - به بخش تولید کشور اختصاص یابد. گفته می شود سهم بخش صنعت از این رقم حدود 20 درصد خواهد بود.