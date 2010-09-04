مارمولک 6.6 متری در جنگلهای مالزی/ ادامه فوران آتشفشان سوماترا

مالزی
- نشست وزرای خارجه مالزی و اندونزی برای حل اختلافات اخیر میان دو کشور دوشنبه
- درآمد بالای متکدیان معلول در شهرهای بزرگ مالزی
- به دام افتادن مارمولک 6.6 متری در جنگلهای مالزی
- ودیعه گرفتن فرزند یک مادر قمار باز برای پرداخت بدهی
- فارکس از افزایش ارزش رینگت مالزی در برابر دلار آمریکا در هفته آتی خبر داد
اندونزی
- ادامه فوران آتشفشان در سوماترا – اندونزی
- فراخوان جامعه اسلامی اندونزی برای تجمع جهانی مسلمانان در مبارزه با سوزاندن قرآن بعد از حادثه تروریستی11 سپتامبر 2001
- برگزاری نمایشگاهی از کاریکاتورها بر ضد مالزی در جاکارتا با شعار " دیپلماسی خیر، جنگ آری"
- وزیر ارتباطات اندونزی خواستار توقف حملات سایبری مردم این کشور علیه سایتهای اینترنتی مالزی شد
فیلیپین
- آغاز تمرینات پلیس ویژه فیلیپین برای مبارزه با گروگانگیری
- نگرانی مقامات فیلیپین از ادامه رکود صنعت توریست بعد از حادثه ناگوار گروگان گیری
- قبول مسئولیت حادثه گروگانگیری توسط رئیس جمهور فیلیپین
تایلند
- دستگیری یک ایرانی به جرم حمل بیش از 3.5 کیلو گرم مواد مخدر در فرودگاه تایلند
- اعزام گروهی از نیروی دریای تایلند برای پیوستن به نیروهای بین المللی مبارزه با دزدان دریایی سومالی
- کشته شدن یک سرباز و یک شورشی در جریان درگیری ارتش با شورشیان در استان مرزی در جنوب تایلند
- دیدار نخست وزیر کامبوج و نخست وزیر تایلند در بانکوک
سنگاپور
- تصمیم جسورانه بزرگترین دانشگاه سنگاپور در استفاده عموم مردم از امکانات کتابخانه و پایگاه اطلاعاتی این دانشگاه
- تعطیلی موقت نمایشگاه دائمی سنگاپور
- افزایش میزان پرداخت بیمه پوششی برای هر نفر از 20 هزار دلار سنگاپور به 50 هزار دلار.
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