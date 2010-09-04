مارمولک 6.6 متری در جنگلهای مالزی/ ادامه فوران آتشفشان سوماترا

مالزی

- نشست وزرای خارجه مالزی و اندونزی برای حل اختلافات اخیر میان دو کشور دوشنبه

- درآمد بالای متکدیان معلول در شهرهای بزرگ مالزی

- به دام افتادن مارمولک 6.6 متری در جنگلهای مالزی

- ودیعه گرفتن فرزند یک مادر قمار باز برای پرداخت بدهی

- فارکس از افزایش ارزش رینگت مالزی در برابر دلار آمریکا در هفته آتی خبر داد

اندونزی

- ادامه فوران آتشفشان در سوماترا – اندونزی

- فراخوان جامعه اسلامی اندونزی برای تجمع جهانی مسلمانان در مبارزه با سوزاندن قرآن بعد از حادثه تروریستی11 سپتامبر 2001

- برگزاری نمایشگاهی از کاریکاتورها بر ضد مالزی در جاکارتا با شعار " دیپلماسی خیر، جنگ آری"

- وزیر ارتباطات اندونزی خواستار توقف حملات سایبری مردم این کشور علیه سایتهای اینترنتی مالزی شد

فیلیپین

- آغاز تمرینات پلیس ویژه فیلیپین برای مبارزه با گروگانگیری

- نگرانی مقامات فیلیپین از ادامه رکود صنعت توریست بعد از حادثه ناگوار گروگان گیری

- قبول مسئولیت حادثه گروگانگیری توسط رئیس جمهور فیلیپین

تایلند

- دستگیری یک ایرانی به جرم حمل بیش از 3.5 کیلو گرم مواد مخدر در فرودگاه تایلند

- اعزام گروهی از نیروی دریای تایلند برای پیوستن به نیروهای بین المللی مبارزه با دزدان دریایی سومالی

- کشته شدن یک سرباز و یک شورشی در جریان درگیری ارتش با شورشیان در استان مرزی در جنوب تایلند

- دیدار نخست وزیر کامبوج و نخست وزیر تایلند در بانکوک

سنگاپور

- تصمیم جسورانه بزرگترین دانشگاه سنگاپور در استفاده عموم مردم از امکانات کتابخانه و پایگاه اطلاعاتی این دانشگاه

- تعطیلی موقت نمایشگاه دائمی سنگاپور

- افزایش میزان پرداخت بیمه پوششی برای هر نفر از 20 هزار دلار سنگاپور به 50 هزار دلار.