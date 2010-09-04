نحوه اعتراض به نتایج آزمون استخدامی معلمان اعلام شد

فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هئیت رسیدگی به شکایات نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش پاسخگوی معترضان به نتایج آزمون مرحله دوم این وزارتخانه است.

دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هئیت رسیدگی به شکایات متشکل از اعضای مختلفی از معاونت برنامه ریزی و هئیت گزینش است، افزود: در صورتی که فرد در آزمون تخصصی رشته مورد نظر نمره قبولی را کسب نکرده باشد، به اعتراضش در معاونت برنامه ریزی و توسعه رسیدگی می شود و چنانچه در گزینش رد شده باشد فرمی را در اختیار وی می گذاریم تا بار دیگر گزینش شود.

حشمتیان با بیان اینکه مدت زمان بررسی اعتراضات درهئیت گزینش استان مشخص نیست، گفت: سعی ما بر این است که گزینش هر چه سریعتر به اعتراض افراد رسیدگی کرده و پاسخگو باشد.

دبیر هئیت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش افزود: در صورتی که افراد دوباره نسبت به نتیجه هئیت گزینش استان اعتراض داشته باشند، می توانند به هئیت مرکزی گزینش در وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنند.