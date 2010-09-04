بازدید مدیر موزه ارمنستان از کتابخانه و موزه ملی ملک

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتهای که گذشت، گروهی متشکل از گریگور بروکیان مدیر یک موزه خصوصی در ارمنستان و پژوهشگر نسخههای خطی نجوم که به دعوت موزه بنیاد مستضعفان به ایران آمده بود، به همراه دو نفر از انجمن نجوم ایران از بخش نسخههای خطی این مؤسسه بازدید کردند. در این بازدید نسخههایی از زیج سلطانی و زیج ایلخانی موجود در این گنجینه مورد بررسی قرار گرفت.
زیج کتابی است که منجمان در گذشته احوال و حرکات افلاک و کواکب را از طریق آن معلوم می کردهاند و همچنین نام علمی است در اصول احکام علم نجوم و هیئت که تقویم را از آن استخراج میکردند. بروکیان ضمن اظهار شگفتی بسیار از زیبایی و کمال هنرهای به کار رفته در این کتب از کتابخانه و موزه ملی ملک برای بازدید از موزه ارمنستان دعوت کرد و همچنین آمادگی خود را برای برگزاری برنامههای مشترک پژوهشی و نمایشگاهی اعلام کرد.
کتابخانه ملی ملک واقع در خیابان امام خمینی با داشتن 19 هزار عنوان نسخه خطی یکی از غنیترین کتابخانههای کشور است.
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