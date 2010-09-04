به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قرائت گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مبنی بر عدم تهیه اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران علی رغم تکالیف قانونی در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

همچنین قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و گزارش دیگر این کمیسیون در خصوص مطالبات شبکه بانکی کشور در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر تقدیم مجدد طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص سانحه بهمن ماه 1388 قطار توربوترن مشهد - تهران نیز این هفته در دستور کار مجلس است.

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قرائت گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی و عدم پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای و قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد سهام عدالت از دیگر دستور کارهای مجلس است که در هفته جاری به آن رسیدگی خواهد شد.