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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

داوران اقلام تبلیغی جشنواره دفاع مقدس مشخص شدند

هیئت داوران بخش اقلام تبلیغی یازدهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کلاری، ابراهیم حقیقی، علی نیک‌رفتار، حسین زندباف و حسین نیرومند آثار این بخش را داوری می‌کنند. در مجموع 72 نفر شامل 25 عکاس، 13طراح و هشت سازنده آنونس در این بخش مسابقه جشنواره شرکت کردند و قرار است آثار منتخب برای بخش مسابقه و آثار برتر توسط این هیئت اعلام شوند.

 نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره فیلم دفاع مقدس همزمان با جشنواره در قالب آثار بخش مسابقه برپا می‌شود. یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس از 29 شهریور تا دوم مهر همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1145137

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