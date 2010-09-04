داوران اقلام تبلیغی جشنواره دفاع مقدس مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کلاری، ابراهیم حقیقی، علی نیک‌رفتار، حسین زندباف و حسین نیرومند آثار این بخش را داوری می‌کنند. در مجموع 72 نفر شامل 25 عکاس، 13طراح و هشت سازنده آنونس در این بخش مسابقه جشنواره شرکت کردند و قرار است آثار منتخب برای بخش مسابقه و آثار برتر توسط این هیئت اعلام شوند.

نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره فیلم دفاع مقدس همزمان با جشنواره در قالب آثار بخش مسابقه برپا می‌شود. یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس از 29 شهریور تا دوم مهر همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار می‌شود.