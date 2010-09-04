شهید منصوری قرچک مقابل کیش ایر قم متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هفته چهارم رقابت⁯های لیگ برتر فوتسال کشور با انجام چند دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتسال کیش ایر قم شامگاه جمعه در سالن هلال احمر این شهر میزبان تیم فوتسال شهید منصوری قرچک بود.



بر اساس این گزارش، در نیمه اول این بازی حساس، تیم شهید منصوری با گل محمد کشاورز از تیم کیش ایر پیشی گرفت و دو تیم با همین نتیجه به رختکن رفتند.



با شروع نیمه دوم بازی، تیم شهید منصوری با گل بازیکن باتجربه خود علی رهنما به گل دو تیم⁯اش دست یافت، اما در ادامه این بازی تیم فوتسال کیش ایر قم با گل محمد کوهستانی یکی از گل⁯های خورده خود را جبران کرد و در دقایق پایانی این دیدار نیز امیر حنیفی دیگر بازیکن کیش ایر که اولین حضور خود در این تیم را تجربه می⁯کرد گل تساوی این بازی را به ثمر رساند.



تیم فوتسال کیش ایر قم با توجه به سه شکست پیاپی خود در هفته⁯های گذشته، با این تساوی وضعیت خود را در جدول رده بندی بهبود بخشید.



بنا بر این گزارش، دیدار تیم فوتسال شهید منصوری قرچک با کیش ایر قم با حاشیه⁯هایی نیز همراه بود. با توجه به اعتراضات مکرر سیداکبر تقوی سرپرست تیم فوتسال شهید منصوری قرچک، داور این دیدار قبل از آغاز نیمه دوم حکم به اخراج تقوی داد ولی سرپرست تیم شهید منصوری از اجرای این حکم خودداری کرد که این ممانعت باعث درگیری لفظی شده بود.



ادامه این درگیری باعث شد نیروی انتظامی مستقر در سالن ورزشی، تقوی را از زمین خارج کرد و نیمه دوم این بازی با چند دقیقه تاخیر آغاز شد.