ترجمه جدیدی از بیگانه کامو منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه محمدرضا پارسایار از "بیگانه"، رمان مهم و معروف آلبرکامو هفتمین ترجمه از آن است که تا کنون به فارسی منتشر شده است. ترجمه جلال آلاحمد، امیرجلالالدین اعلم، هدایتالله میرزمانی، لیلی گلستان و خشایار دیهیمی از جمله ترجمه های این رمان است.
اما اینکه چرا انتشار ترجمهای جدید از این رمان پس از انتشار چندین و چندباره آن با ترجمههای مختلف باز ضروری بوده و این ترجمه جدید چه ویژگیهایی داشته است که ترجمههای پیشین فاقد آن بودهاند پرسشی است که ناشر و مترجم محترم باید به آن پاسخ دهند. با این اوصاف اما به نظر میرسد با توجه به اینکه پارسایار ترجمههای پیشین "بیگانه" را نیز در مقابل خود داشته در مجموع توانسته است متنی خواندنی از "بیگانه" ارائه کند.
این رمان روایتی است از زندگی قهرمانش، مورسو که ساکن الجزایر است؛ قهرمانی که چندان هم ویژگیهای یک قهرمان را ندارد. آدمی معمولی مثل همه آدمهای دیگر که کارمندی وظیفهشناس است، با آدمها خوب رفتار میکند و آزارش به کسی نمیرسد. او اما در حالی که با دوستانش برای تفریح به کنار ساحل رفتهاند در یک اتفاق مرد عربی را میکشد. مورسو دستگیر میشود و پس از یک سال بازجویی و محاکمه سرانجام به اعدام محکوم میشود.
آلبر کامو در ۷نوامبر ۱۹۱۳در شهر موندوی الجزایر چشم به جهان گشود. وی در سال ۱۹۳۲به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت، روزنامهنگاری کرد و به جنبش مقاومت فرانسه پیوست. "بیگانه" و "افسانه سیزیف" دو اثر مهم وی هستند که در سال ۱۹۴۲از سوی انتشارات گالیمار منتشر شدند و کامو را به شهرت رساندند.
کامو در سال ۱۹۴۴ با ژان پل سارتر آشنا شد و پس از آن "کالیگولا" و "سوءتفاهم" را نوشت و با "طاعون" بیشتر از پیش شناخته شد. کامو پس از انتشار "انسان شورشی" و "سقوط"، در اکتبر ۱۹۵۷ و در 44 سالگی به خاطر مجموعه آثارش جایزه نوبل را دریافت کرد. وی سرانجام در چهارم ژانویه ۱۹۶۰ در تصادفی نا بهنگام جان خود را از دست داد.
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