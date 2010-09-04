12 نماد از شهدای همدان در میادین شهر نصب می شود

علی اکبر فامیل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری باشکوه کنگره سرداران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان در آبان ماه امسال، افزود: در خصوص تولیدات نوشتاری پیرامون شهدا از جمله نوشتن کتاب، 120 عنوان کتاب چاپ شده و 36 عنوان دیگر در دست چاپ است.

فامیل کریمی با تاکید بر اینکه در زمان برگزاری کنگره نیازمند همراهی مردم استان همدان در اجرای برنامه ها هستیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه کنگره سرداران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان در بر گیری کشوری دارد و تاثیر گذاری آن در سطح منطقه یا شهرستان همدان محدود نمی شود، باید هماهنگی های لازم در این خصوص برای اجرای بهتر برنامه ها صورت گیرد.

فامیل کریمی با اشاره به حضور جمع کثیری از مقامات کشوری و فرماندهان رده های بالا در این کنگره، گفت: برگزاری این برنامه بزرگ رهاورد خوبی برای استان همدان به همراه دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید 13 توصیه در ماندگاری برگزاری فعالیت ها مد نظر قرار گیرد، گفت: در کنگره سردادران،امیران و هشت هزار شهید استان همدان به هشت مورد از این توصیه ها توجه شده است.

فامیل کریمی افزود: در میان هشت توصیه ، ورود به حوزه تولیدات نوشتاری ،دیداری و شنیداری مهم ترین فاکتور محسوب می شود که در بحث فیلم در خصوص امیران، سرداران و فرماندهان فیلم های کوتاه و چند دقیقه ای تولید شده که کاری با ارزش و مهم است.

فامیل کریمی ادامه داد: در حوزه تولیدات شنیداری نیز 20 برنامه رادیویی تولید شده است.

وی یادآور شد: در امور عمرانی، ساخت باغ موزه دفاع مقدس و ساخت المان های سطح شهر مد نظر است که این اقدامات بخشی از فعالیت های فرهنگی است.