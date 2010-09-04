پوتین غرفه بلاروس را نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌تی‌وی، رئیس دولت روسیه طی دیدار از این نمایشگاه با ده‌ها تن از بازدید کنندگان ملاقات و برایشان امضا کرد.

پوتین با اینکه ساعتی در کنار غرفه ادبیات در نزدیکی غرفه بلاروس توقف کرده بود و تنها چند گام با غرفه بلاروس فاصله داشت حاضر به دیدن از محصولات فرهنگی این کشور نشد.

بلاروس با هیئتی متشکل از 100 ناشر،‌ نویسنده،‌ شاعر، مترجم، نمایشنامه‌نویس و منتقد در نمایشگاه کتاب مسکو حضور دارد و علی‌رغم اختلافات چند ساله دو کشور روسیه و بلاروس چنین عملی در یک رویداد فرهنگی از پوتین بعید به نظر می‌رسید.

بیست‌‌وسومین نمایشگاه کتاب مسکو با شرکت پنجاه و شش کشور از اول سپتامبر در پایتخت روسیه گشایش یافته است.

