۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

در نمایشگاه کتاب مسکو/

پوتین غرفه بلاروس را نادیده گرفت

ولادیمیر پوتین نخست‌وزیر روسیه در بازدید از بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو از غرفه کشور بلاروس دیدار نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌تی‌وی، رئیس دولت روسیه طی دیدار از این نمایشگاه با ده‌ها تن از بازدید کنندگان ملاقات و برایشان امضا کرد.

پوتین با اینکه ساعتی در کنار غرفه ادبیات در نزدیکی غرفه بلاروس توقف کرده بود و تنها چند گام با غرفه بلاروس فاصله داشت حاضر به دیدن از محصولات فرهنگی این کشور نشد.

بلاروس با هیئتی متشکل از 100 ناشر،‌ نویسنده،‌ شاعر، مترجم، نمایشنامه‌نویس و منتقد در نمایشگاه کتاب مسکو حضور دارد و علی‌رغم اختلافات چند ساله دو کشور روسیه و بلاروس چنین عملی در یک رویداد فرهنگی از پوتین بعید به نظر می‌رسید.

بیست‌‌وسومین نمایشگاه کتاب مسکو با شرکت پنجاه و شش کشور از اول سپتامبر در پایتخت روسیه گشایش یافته است.
 

کد مطلب 1145142

