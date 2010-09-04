تقویم آموزشی سال تحصیلی جدید دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کشتکار اظهار داشت: در نیمسال اول سال تحصیلی 90 – 89، ثبت نام و انتخاب واحد در روزهای 28 تا 31 شهریورماه انجام می شود، شروع کلاس ها اول مهرماه و ثبت نام با تاخیر 4 و 5 مهرماه خواهد بود.

وی افزود: زمان حذف و اضافه 14 و 15 مهرماه و حذف اضطراری وی‍‍ژه دوره های ترمی 18 آذر ماه است.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: پایان کلاس ها 23 دی ماه است و امتحانات 28 دی تا 12 بهمن ماه برگزار می شود.

وی افزود: در نیمسال دوم سال تحصیلی 90 – 89، ثبت نام و انتخاب واحد در روزهای 18 تا 21 بهمن ماه انجام می شود، زمان شروع کلاس ها 23 بهمن ماه و ثبت نام با تاخیر27 و 28 بهمن ماه خواهد بود.

کشتکار گفت: زمان حذف و اضافه 11 و 12 اسفندماه و حذف اضطراری ویژه دوره های ترمی 22 اردیبهشت ماه 90 انجام می شود.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: پایان کلاس ها 27 خردادماه 90 و امتحانات اول تا 15 تیرماه 90 برگزار می شود.