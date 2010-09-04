تشکیل فوری دولت یک نیاز است/ نمایندگان در پارلمان حاضر شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، جلال طالبانی شب گذشته از نمایندگان پارلمان این کشور خواست که هر روز در پارلمان حضور یابند و با به حد نصاب رساندن شمار نمایندگان نشست های پارلمان را تشکیل و به تعلیق فعالیت پارلمان پایان دهند.

وی گفت: علیرغم اینکه اعتراف می کنیم روند دموکراسی درعراق نوپا است و موانع بسیاری بر سر راه تثبیت آن وجود دارد اما در عین حال بر اهمیت دستیابی به دیدگاهی مشترک میان گروه های سیاسی با هدف تشکیل دولت وحدت ملی واقعی دولتی که تمامی طیف های عراقی در آن حضور داشته باشند تاکید می کنیم.

رئیس جمهور عراق با بیان این مطلب افزود: تشکیل دولت وحدت ملی در اسرع وقت به یک نیاز عراقی تبدیل شده، چرا که برای بررسی پرونده های موجود در کشور همچون خدمات رسانی عمومی به شهروندان و از سرگیری سرمایه گذاری ها در کشور و تسریع بخشیدن به اجرای پروژه های اقتصادی به ویژه پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق تشکیل فوری دولت ضروری است.

علیرغم گذشت حدود 6 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق گروه های سیاسی این کشور هنوز نتوانسته اند درباره انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت به توافق برسند.