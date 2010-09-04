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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

موفقیت پزشکی محققان ایرانی/

کشف نوعی ژن نابینایی مادرزادی برای اولین بار توسط محققان کشور

کشف نوعی ژن نابینایی مادرزادی برای اولین بار توسط محققان کشور

محقق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ابداع یک نوع آزمایش ژنتیک تشخیص قبل از تولد برای پیشگیری از یک نوع نابینایی مادرزادی خبر داد و گفت: توانستیم ژن نابینایی مادرزادی ناشی از جداشدگی شبکیه را برای اولین بار در جهان کشف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نورمحمد قیاسوند متخصص ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلام این خبر افزود: پس از کشف ژن یک نوع نابینایی مادزادی با عنوان NCRNA که نوعی نابینایی مادرزادی ناشی از جداشدگی مادرزادی شبکیه و آتروپی روحی عصبی بینایی است، توانستیم آزمایش ژنتیکی اختصاصی پیشگیری را برای این بیماری ابداع کنیم.

وی اضافه کرد: این نوع نابینایی مادرزادی در یک درصد نوزادان متولد شده در شهرستان اسفراین وجود داشته که پس از ده سال آزمایشهای متعدد و بررسی ژنتیکی به ثمر رسیده است.

قیاسوند یادآور شد: آزمایش ژنتیکی تشخیصی مخصوص این بیماری برای اولین بار در جهان توسط محقق ایرانی ابداع شده که آزمایشی سریع، آسان و بدون خطا است.

این محقق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به تولد اولین نوزاد اسفراینی با تشخیص این تست، گفت: "مریم" نوزادی دو ماهه است که توانستیم با کمک این تست از سالم بودن وی قبل از تولد اطمینان حاصل کنیم پدر و مادر مریم هر دو ناقل ژن نابینایی بودند و خواهر بزرگتر وی نیز دختری 11 ساله و نابینا است.

کد مطلب 1145146

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