کشف نوعی ژن نابینایی مادرزادی برای اولین بار توسط محققان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نورمحمد قیاسوند متخصص ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلام این خبر افزود: پس از کشف ژن یک نوع نابینایی مادزادی با عنوان NCRNA که نوعی نابینایی مادرزادی ناشی از جداشدگی مادرزادی شبکیه و آتروپی روحی عصبی بینایی است، توانستیم آزمایش ژنتیکی اختصاصی پیشگیری را برای این بیماری ابداع کنیم.

وی اضافه کرد: این نوع نابینایی مادرزادی در یک درصد نوزادان متولد شده در شهرستان اسفراین وجود داشته که پس از ده سال آزمایشهای متعدد و بررسی ژنتیکی به ثمر رسیده است.

قیاسوند یادآور شد: آزمایش ژنتیکی تشخیصی مخصوص این بیماری برای اولین بار در جهان توسط محقق ایرانی ابداع شده که آزمایشی سریع، آسان و بدون خطا است.

این محقق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به تولد اولین نوزاد اسفراینی با تشخیص این تست، گفت: "مریم" نوزادی دو ماهه است که توانستیم با کمک این تست از سالم بودن وی قبل از تولد اطمینان حاصل کنیم پدر و مادر مریم هر دو ناقل ژن نابینایی بودند و خواهر بزرگتر وی نیز دختری 11 ساله و نابینا است.