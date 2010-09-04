"ماندوو" در جشنواره بین المللی تورنتو پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول وزارت روشنبیری (فرهنگ و هنر) کردستان عراق و با همکاری فنی و هنری عوامل ایرانی ساخته شده است. "ماندوو" در بخش رقابتی "کشف" سی و پنجمین دوره جشنواره بین لمللی فیلم تورنتو در کانادا به نمایش در می‌آید.

27 فیلم در این بخش از کارگردانان سراسر جهان انتخاب شده‌اند و فیلم سینمایی "ماندوو" برای تصاحب جایزه با فیلم‌هایی از کشورهای سوئد، یونان، آمریکا، استرالیا، ایتالیا، آرژانتین، هندوستان، اسپانیا، کوبا، کانادا، مکزیک، فرانسه، اروگوئه، چین و ... به رقابت می‌پردازد.

سی و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو روزهای 18 تا 28 شهریورماه (9 تا 19 سپتامبر 2010) در شهر تورنتو در کشور کانادا برگزار می‌شود. فیلم "ماندوو" در اولین حضور بین‌المللی خود، در بخش رسمی مسابقه فیلمسازان خلاق و نوآور معاصر در شصت وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو در سوئیس به نمایش درآمد.

این فیلم به کارگردانی ابراهیم سعیدی و به فیلمبرداری بایرام فضلی پائیز و زمستان 1387 طی دو ماه در مناطق چمچمال، سنگاو، سوورداش در کردستان عراق و در شهر کرکوک فیلمبرداری شده است و منتخبی از بازیگران ایرانی و کردستان عراق در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این فیلم داستان یک خانواده آواره کرد ایرانی در عراق را روایت می‌کند که پس از 28 سال اقامت در عراق تلاش می‌کنند به زادگاهشان در ایران برگردند.