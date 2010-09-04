  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

شجاعی داور جشنواره بین‌المللی کارتون Red Man چین شد

شجاعی داور جشنواره بین‌المللی کارتون Red Man چین شد

مسعود شجاعی یکی از اعضای هیئت داوران سومین جشنواره بین‌المللی کارتون Red Man چین است.

مسعود شجاعی طباطبایی کارتونیست در مورد این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: سایت Red Man یکی از سایت‌های فعال کاریکاتور است که رقابت را به صورت اینترنتی برگزار می‌کند، یکی از معیارهای انتخاب سایتهای برتر برگزاری مسابقات اینترنتی است که سایت Red Man تلاش کرده است تا فعالیت خود را در این زمینه گسترش دهد.

وی افزود: امسال سایت ایران کارتون برای دومین بار به عنوان سایت برتر کاریکاتور انتخاب شد و علاوه ‌بر امتیازهایی مانند داشتن مجله الکترونیکی و به روز بودن، برگزاری مسابقات اینترنتی از جمله ویژگی‌های انتخاب آن عنوان شده است. هنوز زمان داروی آثار به من اعلام نشده است.

شجاعی طباطبایی دارای مدرک نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد گرافیک از دانشکده تربیت مدرس است. وی هم‌اکنون مدیریت خانه کاریکاتور را برعهده دارد و تا به حال داوری چندین رقابت بین‌المللی در چین، برزیل، یونان، قبرس، ترکیه و کوبا را برعهده داشته است.

کد مطلب 1145148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها