مسعود شجاعی طباطبایی کارتونیست در مورد این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: سایت Red Man یکی از سایت‌های فعال کاریکاتور است که رقابت را به صورت اینترنتی برگزار می‌کند، یکی از معیارهای انتخاب سایتهای برتر برگزاری مسابقات اینترنتی است که سایت Red Man تلاش کرده است تا فعالیت خود را در این زمینه گسترش دهد.

وی افزود: امسال سایت ایران کارتون برای دومین بار به عنوان سایت برتر کاریکاتور انتخاب شد و علاوه ‌بر امتیازهایی مانند داشتن مجله الکترونیکی و به روز بودن، برگزاری مسابقات اینترنتی از جمله ویژگی‌های انتخاب آن عنوان شده است. هنوز زمان داروی آثار به من اعلام نشده است.

شجاعی طباطبایی دارای مدرک نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد گرافیک از دانشکده تربیت مدرس است. وی هم‌اکنون مدیریت خانه کاریکاتور را برعهده دارد و تا به حال داوری چندین رقابت بین‌المللی در چین، برزیل، یونان، قبرس، ترکیه و کوبا را برعهده داشته است.