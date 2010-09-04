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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

با ابلاغ دولت /

خبرنگاران با 20 سال سابقه متوالی بازنشسته می‌‎شوند

خبرنگاران با 20 سال سابقه متوالی بازنشسته می‌‎شوند

با تصویب دولت خبرنگارانی که سنوات اشتغال آنها در شغل خبرنگاری 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب باشد برای محاسبه مستمری بازنشستگی با ضریب (یک و نیم) محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سنوات بازنشستگی افرادی که مطابق قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و الحاق دو تبصره به ماده (76) ـ مصوب 1371ـ مصوب 1380ـ و آئین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) قانون یاد شده به عنوان خبرنگار شناخته شده و سنوات اشتغال آنها در شغل خبرنگاری بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب باشد برای محاسبه مستمری بازنشستگی با ضریب (یک و نیم) محاسبه می‌شود.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه را محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.

کد مطلب 1145149

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