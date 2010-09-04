ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده / بررسی افزایش تعطیلات عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی تشکیل خواهد داد.

دستور کار مجلس به ترتیب دراین هفته به این شرح است :

ادامه گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه حمایت خانواده به همراه دو گزارش دیگر این کمیسیون درمورد لایحه "موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند و لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه که هردو از سوی شورای نگهبان اعاده شده‌اند، در دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس قرار دارند.

همچنین چهار گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح "الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری که یک فوریت آن در جلسه علنی 16 خرداد ماه سال جاری ‌به تصویب رسید"، طرح "اختیار دولت برای تعیین ساعات کار در ماه مبارک رمضان و افزایش تعطیلی عید سعید فطر که یک فوریت آن در جلسه علنی 2 شهریور ماه ‌به تصویب رسید، طرح "دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 9‌ اسفند ماه سال 1388 به تصویب رسید و طرح تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که در جلسه علنی 8 مهر ماه سال گذشته برای بررسی بیشتر به کمیسیون عودت داده شد، از دیگر مواردی است که در جلسات علنی این هفته مرود بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.

نمایندگان در این هفته گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 را نیز بررسی می‌کنند.

نمایندگان همچنین در همین هفته به گزارش‌های کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه "الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش" و لایحه "ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان" و همچنین گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا رسیدگی می‌کنند.

سه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لوایح موافقتنامه "معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری"، "استرداد مجرمین" و "معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری" بین‌جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی و همچنین گزارش دیگر این کمیسیون درمورد لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه مقاوله‌نامه و آیین‌نامه کلی کنفرانس‌ها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی کنفرانس سران مختار (آنتالیا - 2006 «1385 هجری شمی») از دیگر دستورکارهای این هفته نمایندگان در جلسات علنی است.