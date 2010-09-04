قرارداد تیم صنعت ساری با تربیت بدنی مازندران منعقد شد

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: با رایزنی های صورت گرفته نمایندگان مردم ساری در مجلس، استاندار و رئیس سازمان تربیت بدنی سرانجام مازندران صاحب امتیاز لیگ برتری در فوتبال باشگاه های کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون قرارداد و مبایعه نامه ها بین مدیرعامل تیم و هیئت فوتبال مازندران منعقد شده است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 60 میلیون تومان از طریق سازمان همیاری شهرداری ها برای تشکیل تیم اختصاص یافته است، بیان کرد: مقرر شد مابقی هزینه 200 میلیون تومان برای امتیاز تیم از طریق استانداری و سازمان تربیت بدنی محقق شود.

پریچهره با بیان اینکه با مدیران صنایع چوب و کاغذ و شهرکهای صنعتی استان مذاکراتی برای کمک مالی به تیم لیگ برتری صنعت ساری صورت گرفته است، یادآور شد: مدیران شهرک های صنعتی استان و چند اسپانسر صنعتی آمادگی خود را برای هدایت مالی و معنوی تیم اعلام کردند.

وی با اعلام اینکه عشق فوتبالدوستان مازندرانی سبب شد تا پس از سالها این استان صاحب تیم لیگ برتری شود، افزود: پیش بینی می شود با برگزاری پنج جلسه کلاس های تمرینی با حضور فوتبالیستهای مطرح استان و خارج از استان، مازندران در فصل جدید با تیم صنعت ساری در لیگ برتر حضور یابد.

رئیس دستگاه ورزش مازندران اظهار داشت: در فصل جدید فوتبال تنها حضور و ماندگاری تیم صنعت ساری مطرح بوده و امیدی به قهرمانی در فصل را نداریم.

پریچهره از کمک 200 میلیون تومانی تربیت بدنی مازندران به تیم فوتبال نساجی مازندران خبر داد و گفت: تیم فوتسال راه ساری در هر پیروزی خود دو میلیون تومان از اداره کل تربیت بدنی کمک نقدی دریافت می کند.

وی با بیان اینکه راه و ترابری استان اعتبار خوبی در سال جاری برای هدایت تیم راه ساری در نظر گرفته شده است، افزود: مسئولان تیم راه ساری باید تا زمان تبادل موافقت نامه ها صبوری پیشه کرده تا مشکلات مالی آنان در اسرع وقت رفع شود.

پریچهره با اشاره به اینکه تیم فوتبال شموشک نوشهر با مدیریت جدید فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: با چند اسپانسر برای هدایت این تیم مذاکراتی صورت گرفته است.