خبرهای کوتاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی پرسپولیس که قصد دارد از تعطیلات لیگ نهایت استفاده را ببرد و با توجه به اینکه دیدار تدارکاتی آنها با تیم فوتبال پیام مشهد لغو شد، با هماهنگی‌های انجام شده فردا به مصاف تیم فوتبال نساجی مازندران می‌روند.

این بازی در مجموعه ورزشی شرکت واحد و به میزبانی سرخپوشان برگزار می‌شود. اعضای تیم فوتبال پرسپولیس پیش از این اردویی 4 روزه را در مشهد برگزار کرده بودند و روز جمعه به تهران بازگشتند.

تمرینات پرسپولیس از امروز شنبه و پس از یک روز استراحت دنبال می‌شود. بنا به صلاحدید کادر فنی، بازیکنان جمعه بعدازظهر استراحت کردند و از امروز تمریناتشان را دنبال می‌کنند.

به غیر از رضایی، نوروزی، نوری، حقیقی وعلی‌عسگری که در اردوی تیم ملی بزرگسالان و امید حضور دارند، کادر فنی برای بازی با پاس همدان حسین بادامکی را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. بادامکی بعد از اتمام تعطیلات لیگ، شرایط تمرین کردن با تیم را پیدا می‌کند.

مصدومیت جزئی جلال اکبری و امیرحسین فشنگچی نیز که در اردوی مشهد بوجود آمده بود، به طور کامل برطرف شده است.