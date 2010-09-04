به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسین حجازی دبیر چهارمین جشنواره بین المللی رحمت للعالمین با اعلام این مطلب گفت: این جشنواره به منظور معرفی فرهنگ ماه مبارک رمضان در سایر کشورهای اسلامی جهان و آشنایی با رسوم، آداب و آیین های رایج شیعیان در این ماه پر فضیلت برگزار می شود.

وی افزود: پیش از این پردیس سینمایی ملت برای برگزاری جشنواره انتخاب شده بود که به سبب احترام به علاقمندان شرکت در طرح اذان تا اذان (اکران فیلمهای سینمایی در فاصله اذان مغرب تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان) محل برگزاری به بوستان گفتگو تغییر کرد.

رئیس فرهنگسرای ملل با اشاره به بخش های مختلف جشنواره افزود: مراسم افتتاحیه، یکشنبه 14 مرداد ساعت 18 در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران با حضور هنرمندان داخلی و کشورهای اسلامی و نیز مدیران ارشد فرهنگی و شهری برگزار می شود و پس از شش روز فعالیت، جشنواره 19 شهریور پایان می یابد.

وی یادآور شد: هر شب، اجرای برنامه به چند کشور شرکت کننده اختصاص دارد که گروه های شرکت کننده آن کشورها از ساعت 21 تا 24 در سالن آمفی تئاتر بوستان گفتگو به اجرای برنامه می پردازند.

وی برپایی نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای کشورهای اسلامی را از دیگر بخش های چهارمین جشنواره بین المللی رحمت للعالمین اعلام کرد.

کشورهای شرکت کننده در جشنواره عبارتند از جمهوری آذربایجان(باکو)، جمهوری آذربایجان(نخجوان)، اندونزی، بنگلادش، بوسنی و هرزگوین، پاکستان(لاهور)، پاکستان(پیشاور)، هندوستان، ترکیه، سریلانکا، سودان، مصر، سوریه، قطر و امارات عربی متحده.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی همچون نشست و گردهمایی با موضوع فرهنگ رمضان در میان مسلمانان؛ برگزاری برنامه‌های شب شعر و ادب کشورها، برگزاری سفره‌های اطعام و افطاری ملل مختلف با هدف آشنایی با فرهنگ و غذاهای اسلامی و برگزاری برنامه‌های مختلف هنری چون کنسرت موسیقی و نمایشگاه هنرهای تجسمی از جمله بخش های این جشنواره است.



در بخش جنبی جشنواره نیز بازارچه رمضانی ملل با هدف عرضه انواع غذاها و میان وعده‌های جوامع و کشورهای اسلامی به همراه کارگاه نمایش طبخ غذای ملل بر پا است.

چهارمین جشنواره بین المللی رحمت للعالمین از مجموعه برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت ماه مبارک رمضان است که به همت فرهنگسرای ملل این سازمان و با همکاری مراکز، نهادها و سازمان‌های مختلف چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌ها و سفارت‌خانه‌های کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

این جشنواره تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.