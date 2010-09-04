اختلاف آمریکا و انگلیس درباره جنگ در هلمند

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست درگزارشی با اشاره به چالشهای موجود نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور در جنگ افغانستان نوشت: آمریکایی ها مخالف جایگزینی نیروهای انگلیسی در بهار سال جاری هستند و این اقدام را برای نابودی طالبان درست نمی دانند و به همین دلیل اختلاف هایی را با دولت بریتانیا دارند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، با اعزام نیروهای ایالات متحده به بخش های جنوبی افغانستان که زمانی حوزه عملیاتی نیروهای ناتو بوده است، تنش ها میان انگلیس و آمریکا افزایش می یابد.

بر اساس این گزارش نیروهای جدید آمریکایی در جنوب افغانستان جایگزین نظامیان هلندی می شود که حمایت عمومی مردم این کشور از جنگ حتی بسیار بیشتر از مردم ایالات متحده کاهش یافته، اما این تغییر خطرات جدیدی را برای نیروهای آمریکایی در بردارد که هم اکنون مسئول برقراری امنیت خطرناکترین بخشهای افغانستان هستند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: تفنگداران آمریکایی هم اکنون در حال انتقال به منطقه سانجین از توابع استان هلمند هستند، جایی که بیش از 100 نظامی انگلیسی طی چهار سال گذشته در این منطقه کشته شدند.

هم اکنون سانجین خطرناکترین نقطه افغانستان محسوب می شود و نظامیان انگلیسی نیز در آن حضور دارند. شرایط این منطقه از افغانستان به گونه ای است که نشان می دهد جنگ در آن دستکم برای 10 سال دیگر ادامه خواهد داشت.

سانجین که در نزدیکی ولایت هلمند قرار دارد در گذشته به عنوان بازار تریاک افغانستان شهرت داشت و اکنون 50 هزار افغانی در آن سکونت دارند و در چهار سال گذشته این شهر خطرناک ترین نقطه برای نظامیان انگلیسی محسوب می شد و یک سوم از 311 نظامی انگلیسی کشته شده در افغانستان در این شهر جان خود را از دست داده اند.