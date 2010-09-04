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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

آتش نشان مشهدی طلای جهانی کسب کرد

آتش نشان مشهدی طلای جهانی کسب کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده خراسان رضوی در مسابقات جهانی آتش نشانان جهان موفق به کسب دو مدال طلا در رشته کشتی آزاد و فرنگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، مهدی یکه آتش نشان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در مسابقات جهانی آتش‌نشانان جهان در شهر دایگوی کره جنوبی موفق به کسب دو مدال طلا در رشته کشتی گردید.

وی در رقابت با حریفانی از برزیل، ایتالیا، روسیه و بریتانیا ضمن شکست آنان بر سکوی نخست ایستاد.

بنابراین گزارش مهدی یکه کشتی گیر ایستگاه 3 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد در وزن 96 کیلوگرم در 2 رشته آزاد و فرنگی مقام اول را کسب نموده است.

وی تنها آتش نشان اعزامی از خراسان رضوی به مسابقات جهانی آتش نشانان بوده است.مسابقات جهانی آتش نشانان جهان 11 دوره است که برگزار می‌شود و سازمان آتش‌نشانی مشهد برای اولین بار بود که در این دوره مسابقات نماینده داشت.

شایان ذکر است این مسابقات در 75 رشته انفرادی و گروهی از اول شهریور به مدت هشت روز در شهر دایگوی کره جنوبی برگزار شد.

کد مطلب 1145160

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