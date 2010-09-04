به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا لکآبادی شامگاه جمعه پس از اتمام بازی دو تیم شهید منصوری و کیش ایر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تیم کیش ایر بسیار بسته بازی کرد و اصلا اینها فوتسال بازی نکردند و بیشتر در عقب زمین متمرکز بودند.
سرمربی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک ادامه داد: ارائه چنین بازی نمیتواند به پیشرفت فوتسال کشور کمک کند.
وی همچنین در مورد نحوه بازی بازیکنانش اظهار داشت: ما موقعیتهای زیادی داشتیم و تیم من قابلیت این را داشت که مقابل تیم کیش ایر به پیروزی برسد.
لکآبادی درباره اخراج سیداکبر تقوی سرپرست تیم فوتسال شهید منصوری قرچک و حواشی به وجود آمده گفت: حواشی به وجود آمده به هیچ وجه تاثیر منفی بر روند بازی بازیکنان تیم شهید منصوری نداشت.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک از نحوه بازی بازیکنان تیم فوتسال کیش ایر قم انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا لکآبادی شامگاه جمعه پس از اتمام بازی دو تیم شهید منصوری و کیش ایر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تیم کیش ایر بسیار بسته بازی کرد و اصلا اینها فوتسال بازی نکردند و بیشتر در عقب زمین متمرکز بودند.
نظر شما