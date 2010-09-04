به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا لک‌آبادی شامگاه جمعه پس از اتمام بازی دو تیم شهید منصوری و کیش ایر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تیم کیش ایر بسیار بسته بازی کرد و اصلا اینها فوتسال بازی نکردند و بیشتر در عقب زمین متمرکز بودند.



سرمربی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک ادامه داد: ارائه چنین بازی نمی⁯تواند به پیشرفت فوتسال کشور کمک کند.



وی همچنین در مورد نحوه بازی بازیکنانش اظهار داشت: ما موقعیت⁯های زیادی داشتیم و تیم من قابلیت این را داشت که مقابل تیم کیش ایر به پیروزی برسد.



لک⁯آبادی درباره اخراج سیداکبر تقوی سرپرست تیم فوتسال شهید منصوری قرچک و حواشی به وجود آمده گفت: حواشی به وجود آمده به هیچ وجه تاثیر منفی بر روند بازی بازیکنان تیم شهید منصوری نداشت.