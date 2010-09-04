حریفان تیم والیبال بانوان درمسابقات جوانان آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بانوان والیبال جوانان آسیا با حضور 15 تیم در ویتنام برگزار میشود. طبق قرعه کشی انجام شده، تیم کشورمان دیدارهای مقدماتی خود مقابل چین، کرهجنوبی و استرالیا را در گروه D انجام میدهد.
گروهبندی 15 تیم شرکت کننده در مسابقات بانوان والیبال جوانان آسیا به شرح زیر است:
گروه A: ویتنام، قزاقستان، نیوزلند
گروه B: ژاپن، اندونزی، هنگ کنگ، سریلانکا
گروه C: چین تایپه، تایلند، فیجی، هند
گروه D: ایران، چین، کره جنوبی، استرالیا
مسابقات بانوان والیبال 2010 جوانان آسیا طی روزهای 21 تا 29 شهریورماه در ویتنام برگزار میشود.
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