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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

حریفان تیم والیبال بانوان درمسابقات جوانان آسیا معرفی شدند

حریفان تیم والیبال بانوان درمسابقات جوانان آسیا معرفی شدند

تیم والیبال بانوان کشورمان با تیم‎‏های چین، کره‎جنوبی و استرالیا در مرحله مقدماتی رقابت‎های قهرمانی آسیا دیدار می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بانوان والیبال جوانان آسیا با حضور 15 تیم در ویتنام برگزار می‎شود. طبق قرعه کشی انجام شده، تیم کشورمان دیدارهای مقدماتی خود مقابل چین، کره‎جنوبی و استرالیا را در گروه D انجام می‎دهد.

گروه‌بندی 15 تیم شرکت کننده در مسابقات بانوان والیبال جوانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A: ویتنام، قزاقستان، نیوزلند
گروه B: ژاپن، اندونزی، هنگ کنگ، سریلانکا
گروه C: چین تایپه، تایلند، فیجی، هند
گروه D: ایران، چین، کره جنوبی، استرالیا

مسابقات بانوان والیبال 2010 جوانان آسیا طی روزهای 21 تا 29 شهریورماه در ویتنام برگزار می‎شود.

کد مطلب 1145165

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