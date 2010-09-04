حریفان تیم والیبال بانوان درمسابقات جوانان آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بانوان والیبال جوانان آسیا با حضور 15 تیم در ویتنام برگزار می‎شود. طبق قرعه کشی انجام شده، تیم کشورمان دیدارهای مقدماتی خود مقابل چین، کره‎جنوبی و استرالیا را در گروه D انجام می‎دهد.

گروه‌بندی 15 تیم شرکت کننده در مسابقات بانوان والیبال جوانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A: ویتنام، قزاقستان، نیوزلند

گروه B: ژاپن، اندونزی، هنگ کنگ، سریلانکا

گروه C: چین تایپه، تایلند، فیجی، هند

گروه D: ایران، چین، کره جنوبی، استرالیا

مسابقات بانوان والیبال 2010 جوانان آسیا طی روزهای 21 تا 29 شهریورماه در ویتنام برگزار می‎شود.