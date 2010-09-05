تعرفه های غیر واقعی موجب بی انگیزگی پزشکان دولتی شده است

دکتر سیدسجاد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: واقعی نبودن تعرفه های خدمات درمانی یکی از علل اصلی است که باعث می شود پزشکان در بخش دولتی به ارائه خدمات ترغیب نشوند.

وی با تاکید بر اینکه امکان دریافت زیرمیزی در بیمارستانهای دانشگاهی تهران وجود ندارد، افزود: حتی یک مورد از دریافت زیرمیزی در این قبیل بیمارستانها گزارش نشده است.

رضوی در عین حال تصریح کرد: البته امکان دریافت زیرمیزی در بیمارستانهای غیردانشگاهی که به نوعی دولتی محسوب می شوند وجود دارد و نمی توان آن را رد کرد.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه 80 درصد بستری در بخش دولتی انجام می شود، در خصوص بیمارستانهای تامین اجتماعی نیز گفت: در این بیمارستانها هم ممکن است زیرمیزی وجود داشته باشد.