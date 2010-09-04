پژوهشگاه انگور در دانشگاه ملایر ایجاد می شود

حسن خیریانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، گفت: با توجه به وجود 10 هزار هکتار باغ انگور در ملایر، در سفر سوم هیئت دولت به همدان ایجاد این مرکز درخواست شد.

خیریانپور با اشاره به اینکه میزان تولید کشمش در ملایر حائز اهمیت است، از تصویب طرح مطالعه منطقه ویژه خشکبار اقتصادی در شهر سامن خبر داد و گفت: زمین این منطقه مکان‌ یابی شده است و پس از مطالعات طرح به کمیسیون ماده 32 می‌رود.

فرماندار ملایر به تصویب ایجاد گمرک ملایر اشاره کرد و یادآور شد: در جریان سفر سوم هیئت دولت به همدان اعتباری برای گمرک ملایر در نظر گرفته شد.