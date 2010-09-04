صدور 20 هزار پروانه کسب فرش دستباف روستایی در آذربایجان شرقی

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به اینکه حدود 40 درصد از فرش‌های صادراتی کشور به استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد، بر لزوم حمایت دولت از فرش دستبافت آذربایجان شرقی تاکید کرد و گفت: همانگونه که فرش دستبافت آذربایجان شرقی از لحاظ تولید، اشتغالزایی و صادرات مقام اول کشوری را دارد ضروریست در زمینه تخصیص تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی نیز در اولویت باشد.

وی، بحث تبلیغات را در زمینه افزایش فروش فرش دستبافت بسیار مهم دانست و اظهار کرد: اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم حدود 10 میلیون نفر در فرش دستبافت می‌طلبد که عزم ملی در راستای ارتقای جایگاه این هنر صنعت ارزشمند ضروریست.

وی خاطر نشان کرد: باید تا حد توان برای شناساندن هنر صنعت فرش دستبافت که هویت ملی ایرانیان در سرتاسر جهان است به تولیدکنندگان فرش دستبافت که اکثرا از قشر زحمتکش و کم درآمد جامعه هستند یاری رساند و در برنامه‌ها و تبلیغات برون مرزی مقوله فرش دستبافت را بیشتر مورد توجه قرار داد و در واقع با نظر مساعد از فرش دستبافت حمایت کرد.

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی استان همچنین با اشاره به نقش مهم سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی کشورمان در خارج از کشور در حمایت از فرش دستبافت، تاکید کرد: باید با همت همگانی اجازه ندهیم که کشورهای رقیب همچون هندوستان، پاکستان، چین و افغانستان که با کپی‌برداری از آثار هنرمندان ایرانی به عرصه رقابت آمده‌اند، گوی سبقت را از تولیدکنندگان فرش دستبافت ایرانی بگیرند و به عنوان رقیب جدی برای هنرمندان ایرانی در بازارهای جهانی مطرح شوند.

سلیمانی افزود: در سال گذشته تلاش بسیار خوبی در راستای حمایت از قالیبافان استان صورت گرفت، به طوری که بالغ بر هشت میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع صندوق مهر امام رضا (ع) استان برای مصوبه دور جدید ریاست جمهوری اسلامی ایران به استان جذب شد.

وی ادامه داد: در ادامه این روند و پیگیری‌های جلسات و مکاتبات و معرفی قالیبافان به صندوق مهر، حداقل 12 میلیارد تومان جذب شد که این روند بر اساس ضوابط و مقررات جدید صندوق که از طریق ثبت نام اینترنتی به عمل می‌آید، اقدام می‌شود.

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی اضافه کرد: در راستای حمایت‌های به عمل آمده هزار و 300 نفر برای بیمه قالیبافان به شعبات تامین اجتماعی معرفی شده‌اند و پیگیری‌های لازم برای اجرایی کردن بیمه اجتماعی جدید قالببافان در شرف انجام است که بعد از ارسال دستورالعمل از طرف مرکز ملی فرش ایران به مراتب اقدام می‌شود.