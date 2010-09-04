فرید عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی برای ذخیره سازی سوخت زمستانی نیروگاهها و صنایع کشور وجود ندارد، گفت: با توجه به اقدامات انجام شده ، موجودی سوخت مایع نیروگاههای کشورهم اکنون در حال افزایش است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از تکمیل ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع نیروگاهها تا پایان مهرماه امسال خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس امسال افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع نیروگاهها تا سقف دو میلیارد و 300 میلیون لیتر هدف گذاری شده است.

وی با تاکید بر افزایش 20 درصدی ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاههای کشور در زمستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، اظهار داشت: در حال حاضر نیز بیش از 300 میلیون لیتر سوخت مایع در نیروگاههای کشور ذخیره سازی شده که بیشتر از میزان ذخیره سازی سوخت مایع نیروگاهها درسال گذشته است.

در همین حال، علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت با بیان اینکه امسال با ورود 8 واحد نیروگاهی و فعالیت حداکثری این واحدها میزان مصرف انرژی در آنها افزایش قابل توجه ای یافته است به خبرنگار مهر گفت: تا پیش از فرا رسیدن زمستان موجودی سوخت نیروگاههای کشور تکمیل خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به تشکیل کارگروه تامین سوخت زمستانی، بیان کرد: این کمیته با حضور مدیران عامل چهار شرکت اصلی وزارت نفت هر 15 روز یکبار تشکیل جلسه می دهد.

به گزارش مهر، پیش بینی عرضه و تقاضای گاز طبیعی و 5 فرآورده اصلی برای ماههای سرد سال به منظور تولید حداکثری گاز و سایر فرآورده های نفتی برای تامین سوخت بخشهای مختلف از مهمترین وظایف این کارگروه نفتی است.

همچنین در این کمیته نفتی، استراتژیهای مقابله با بحرانهای احتمالی در حالت سناریوهای بدبینانه تولید و مصرف تدوین و راهکارهای برون رفت از شرایط اضطراری بررسی می شود.

در 155 روز نخست سال‌جاری به طور متوسط روزانه 156 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در نیروگاههای کشور مصرف شده است که متوسط مصرف گاز این واحدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.



در حال حاضر تعداد 56 نیروگاه به شبکه ملی گاز ایران متصل هستند که سیاست دولت افزایش گازرسانی به این واحدها برای کاهش مصرف و واردات فرآورده های نفتی است.