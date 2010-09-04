استقلال را در کرمان شکست می دهیم

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم مس کرمان هم اکنون در اردوی سرچشمه قرار دارد و طی هفته گذشته تمرینات خوبی برای حفظ آمادگی لازم انجام داده است.
وی گفت: بازیکنان مس در شرایط مطلوبی قرار دارند و بدون حاشیه و تنها با هدف کسب پیروزی در همه دیدارها تلاش می کنند.
نژاد زمانی افزود: روند مطلوب نتیجه گیری در مس کرمان طی بازیهای گذشته ادامه یافته است و در صورت کمی خوش شانسی نتایج تساوی مس نیز می توانست به امتیاز کامل تبدیل شود.
مدیرعامل مس کرمان گفت: مس کرمان تنها با هدف شکست استقلال در این دیدار حضور خواهد یافت و روند برنامه ریزی مس کرمان بگونه ای است که در هیچ بازی از جمله این دیدار به حریفان باج نمی دهد.
نژاد زمانی خاطرنشان کرد: مس کرمان کسب امتیاز در بازیهای خانگی را در دستور کار قرار داده است و با توجه به حضور هواداران کرمانی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان تمام تلاش خود را برای پیروزی بکار خواهیم بست.
نژاد زمانی خاطرنشان کرد: کادر فنی نقاط ضعف و قوت استقلال را برای بازیکنان تشریح کرده است و تمرینات ویژه تیم نیز برای شکست اسنقلال در کرمان پیگیری می شود.
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