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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

سلیمانی راد مدیرکل پزشکی قانونی مازندران شد

سلیمانی راد مدیرکل پزشکی قانونی مازندران شد

ساری - خبرگزاری مهر: حسین سلیمانی راد به سمت مدیرکل پزشکی قانونی مازندران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر هفته گذشته از آغاز تغییرات مدیریتی در این استان خبر داده بود.

بر این اساس حسین سلیمانی راد به سمت مدیرکل پزشکی قانونی مازندران منصوب و از زحمات خسرو قاسم پوری قدردانی شده است.
 
قرار است مراسم معارفه و تودیع مدیرکل پزشکی قانونی مازندران صبح یکشنبه در سالن اجتماعات دادگاه تجدید نظر استان برگزار شود.
 
همچنین مصطفی مهدی نژاد رئیس سابق سازمان صنایع و معادن مازندران، چند روزی است که مسئولیت جهاد دانشگاهی مازندران را عهده دار شده است.
 
به نظر می رسد روند تغییرات مدیریتی در هفته جاری و هفته های آتی در مازندران ادامه داشته باشد.
کد مطلب 1145172

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