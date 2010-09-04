سالنهای تئاتر روبه تعطیلی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمودرضا رحیمی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر در گرگان افزود: در بعضی سالنهای تئاتر تهران، از این هنر رنگ و بویی باقی نمانده است و البته هنوز در سالنهایی مثل تئاتر شهر تهران نمایشهای خوب و اصولی به صحنه می رود.



وی در ادامه با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر در گلستان برای رونق این هنر افزود: کارگاه ابتدا با دوره مطالعاتی آغاز شد و یکی از مدرسین جوان و خبره کشور برای تدریس اعزام و در هفت جلسه این کارگاه برگزار شد.



رحیمی افزود: با نظر سنجی انجام شده این دوره از رتبه و معدل بالایی برخوردار بود و سپس اساتید دیگری اعزام شدند و کارگاهی در بیش از 40 جلسه طی 6 هفته برگزار شد.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم طی 15 روز باقیمانده از این کارگاه به نتیجه اجرایی خوبی برسیم.

وی عنوان کرد: علاقه های زیاد، عشق و همتهای بالایی در استان دیدم که شگفت انگیز است و ارزیابی من از تئاتر گلستان درجه ممتاز است.



وی تاکید کرد: بچه هایی که در این کارگاهها شرکت کردند همه خوب هستند.