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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

سالنهای تئاتر روبه تعطیلی است

سالنهای تئاتر روبه تعطیلی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدرس دانشگاه و مسئول کلاسهای پیشرفته نمایشنامه نویسی در کشور گفت: تئاتر در برخی سالنهای تئاتر کشور از جمله سالنهای تئاتر تهران درحال از بین رفتن است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمودرضا رحیمی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر در گرگان افزود: در بعضی سالنهای تئاتر تهران، از این هنر رنگ و بویی باقی نمانده است و البته هنوز در سالنهایی مثل تئاتر شهر تهران نمایشهای خوب و اصولی به صحنه می رود.
 
وی در ادامه با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر در گلستان برای رونق این هنر افزود: کارگاه ابتدا با دوره مطالعاتی آغاز شد و یکی از مدرسین جوان و خبره کشور برای تدریس اعزام و در هفت جلسه این کارگاه برگزار شد.
 
رحیمی افزود: با نظر سنجی انجام شده این دوره از رتبه و معدل بالایی برخوردار بود و سپس اساتید دیگری اعزام شدند و کارگاهی در بیش از 40 جلسه طی 6 هفته  برگزار شد.

 وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم طی 15 روز باقیمانده از این کارگاه به نتیجه اجرایی خوبی برسیم.
 
وی عنوان کرد: علاقه های زیاد، عشق و همتهای بالایی در استان دیدم که شگفت انگیز است و ارزیابی من از تئاتر گلستان درجه ممتاز است.
 
وی تاکید کرد: بچه هایی که در این کارگاهها شرکت کردند همه خوب هستند.
کد مطلب 1145175

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