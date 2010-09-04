کنگره بین المللی لیزر ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در راستای توسعه زمینه های لازم برای پژوهش و تولید علم در حوزه لیزر پزشکی در کشور در نظر دارد به منظور فراهم کردن بستر لازم برای تبادل نظر تمام اساتید، محققان، صاحب نظران، دانشجویان و دست اندرکاران فناوری لیزر، کنگره بین المللی لیزر ایران را به صورت سالانه برگزار کند که نخستین "کنگره لیزر ایران 89" توسط این مرکز بهمن ماه جاری در تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.

ارائه جدیدترین یافته های علمی– بالینی در رابطه با کاربردهای لیزر– نور در پزشکی در زمینه‌های درمانی و تشخیصی و تحولات اخیر در تجهیزات و تکنولوژی مبتنی بر نور- لیزر، ترغیب به تحقیقات در زمینه لیزر و نور مبتنی بر استانداردهایی بین المللی و تحقیقات پایه به منظور درک بهتر مکانیسم های تداخل لیزر– نور در بافت زنده، فراهم کردن زمینه مناسب برای همکاری و تبادل اطلاعات در سطح ملی و بین المللی میان صاحب نظران در حوزه فناوری لیزر در پزشکی و علوم پایه و ایجاد یک ساختار مناسب برای آموزشهای مداوم در زمینه لیزر– نور به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت های حرفه ای در گروه های مختلف پزشکی و زیر گروه های وابسته به آنها از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره است.



عمده تمرکز کنگره لیزر ایران 89 بر رشته های علوم پایه (Basic Scienes)، پوست (Dermatology)، جراحی (Surgery)، فتودینامیک درمانی (photo Dynamic Therapy)، تحریک زیست نوری ( Photo Bio Stimulation)، دندانپزشکی (Dentistry) و مباحث مرتبط است.

متقاضیان شرکت در این کنگره می توانند تا 30 آبان ماه مقالات خود را به دو زبان انگلیسی و فارسی به این کنگره به صورت الکترونیکی ارسال کنند.