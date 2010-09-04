اکران نیمه اول سال 89 امیدوارکننده است

علی هیربد به خبرنگار مهر گفت: سینما فرهنگ نیمه اول امسال روزهای پررونقی داشت، نسبت به سال گذشته فروش فیلمها در این سینما رشد داشته است. یکی از امتیازهای اکران سال 89 تنوع فیلمها و کوتاه بودن زمان نمایش آنها بود که فرصت و قدرت انتخاب مخاطب را بیشتر میکند.
وی افزود: اکران فیلمهای "فاصله" و "کارناول مرگ" در برنامه عید فطر شروع شده، این فیلمها هنوز نتوانستهاند آن طور که انتظار میرود در جذب مخاطب موفق باشند، "یتیمخانه" تنها فیلم خارجی سینما فرهنگ این روزها پرمخاطبترین فیلم روی پرده است که استقبال از آن فوقالعاده است.
مدیر سینما فرهنگ ادامه داد: پیشبینی میشود با اضافه شدن فیلمهای خوب به اکران در نیمه دوم سال هم استقبال از فیلمها ادامه پیدا کند و پرونده اکران 89 با خاطرهای خوش بسته شود.
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