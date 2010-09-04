حماس را نمی توان نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی در این باره نوشت: این روزها نتانیاهو و محمود عباس بار دیگر مذاکرات را از سر گرفته اند. البته یکی از فاکتورهای قدرت در فلسطین یعنی حماس بر سر میز ایران مذاکرات نیست.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه مذاکره بهترین راهی است که رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان می توانند در این شرایط انجام دهند نوشت: البته موانع برای توافق زیاد هستند از جمله شهرک سازی، بیت المقدس یا حق بازگشت فلسطینی ها.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه هیچ کس به برقراری یک صلح پایدار بین این دو گروه فلسطینی و اسرائیلی اعتقاد ندارد نوشت: حتی اگر زمانی این دو گروه مذاکره کننده در نقطه ای به توافق برسند این نقطه با گروه دیگری یعنی حماس که بر سر میز مذاکرات حضور ندارد ربط پیدا می کند. حماس تنها بر نوار غزه تسلط ندارد بلکه در کرانه باختری هم وارد شده و طرفداران زیادی در این منطقه دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن حماس در مذاکرات سازش نوشت: شاید این فرصتی برای اتحادیه اروپا باشد که طرحی را برای مذاکره با این گروه فلسطینی ارائه دهد.

