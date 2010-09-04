اختصاص امتیاز آثارموسیقایی برگزیده به ناشران نادرست است

نوازنده پیشکسوت ساز قانون ضمن بیان این مطلب از ارسال آثارش به جشن خبر داد و به خبرنگار مهر گفت : ناشر آلبوم "سبزه ریزه میزه" و کتاب "متد آموزشی سازقانون" خبر از ارسال این آثار برای ارزیابی در دوازدهمین جشن خانه موسیقی داد و من به عنوان آهنگساز و مولف این آثار از ارزیابی این آثار در خانه موسیقی بسیار خرسندم و آن را به فال نیک می گیرم؛ اما آنگونه که در پرس و جوهای خود متوجه شدم امتیاز حضور آثار هنرمندان و همچنین مورد قبول واقع شدن این آثار در ارزیابی نهایی متعلق به ناشراست و صاحب اثر از این امتیاز بی بهره است و اگر این مسئله صحت داشته باشد موجب مکدر شدن خاطر صاحب اثر می گردد.

ملیحه سعیدی در پایان افزود : بخش های مختلف رقابت در جشن خانه موسیقی و کم و کیف حضور و ارزیابی آثار هنرمندان در این جشن هنوز به طور کامل توضیح داده نشده است و بسیاری از هنرمندان از این رویداد اطلاع کافی ندارند؛ به همین دلیل ممکن است برداشت من اشتباه باشد اما خوب است که یکی از مسئولان خانه موسیقی با هنرمندانی که آثارشان به دبیرخانه ارسال و مورد قبول قرار گرفته است درخصوص کم و کیف حضور آثار توضیحاتی دهند ؛ ضمن اینکه تصور اغلب اهالی موسیقی از جشن و جشنواره های رقابتی برنوعی بی اعتمادی استوار است و شاید این نگاه نسبت به جشن خانه موسیقی هم وجود داشته باشد بنابراین بهتر است توضیحات کامل تر ارائه شود تا اعتماد متقابل ایجاد شود.

لازم به ذکر است جشن دوازدهمین سال تاسیس خانه موسیقی در تاریخ 10 مهرماه در سالن همایشهای برج میلاد برگزار می شود.