به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان همایش "جهانهای فوتبال" در نظر دارند پژوهشگران حوزه‏های گوناگون جامعه‏شناسی، روانشناسی، فلسفه، مطالعات فرهنگی و مانند آن را که با موضوع فوتبال به تحقیق و پژوهش اشتغال دارند، گردهم آورند تا موضوعاتی چون "خاطرات و هویت"، "جنسیت و فوتبال" و "جهانهای محلی و جهانی فوتبال" را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

در این همایش که در روزهای دوشنبه و سه شنبه، 27 و 28 سپتامبر 2010 (پنجم و ششم مهرماه 1389) در دانشگاه ویکتوریا واقع در شهر ملبورن استرالیا برگزار می‏شود، اریک اندرسون (دانشگاه باث)، جین کود-ول (دانشگاه برایتون) و راب هس (دانشگاه ویکتوریا) به عنوان سخنرانان اصلی سخن خواهند گفت.