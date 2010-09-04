اخبار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، محمدرضا خلعتبری مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن به دلیل رفتار غیر ورزشی در دیدار مقابل صبای قم به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین فرزاد حاتمی بازیکن تیم صبای قم به دلیل رفتار زننده و غیر ورزشی و ایجاد درگیری در دیدار با ذوب آهن به دو جلسه محرومیت و جریمه 70 میلیون ریالی محکوم شد.

کمیته انضباطی همچنین با استناد به گزارش داور دیدارتیم های پیکان و استیل آذین، تماشاگران منتسب به تیم پیکان قزوین را به پرتاب ترقه و فحاشی به داور و تیم حریف متخلف دانسته و به همین جهت باشگاه پیکان به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

ضمن اینکه کمیته انضباطی نسبت به ورود بازیکنان تیم پیکان به زمین مسابقه پس از به ثمر رسیدن گل به سرپرست تیم پیکان تذکر داده شد تا در دیدارهای بعدی مراقبت های لازم را در این زمینه انجام دهد.