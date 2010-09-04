40 هزار ایرانی در لیالی قدر خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مراجعه برای اهدای خون کاهش می یابد این در حالی است که میزان مصرف‌کنندگان خون ثابت بوده و موجبات نگرانی سازمان انتقال خون برای تامین نیاز بیماران می شود اما شبهای قدر از دیگر روزهای ماه مبارک رمضان مستثنی است و صفهای طولانی و ازدحام برای اهدای خون در این شبها موجب افزایش ذخیره خونی کشور می شود.

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت که در شبهای قدر با حضور در پایگاه وصال برای دومین بار بعد از حضور در وزارتخانه خون خود را اهدا کر، درباره انگیزه‌اش از این کار گفت: تعداد زیادی بیمار به دلیل تصادفات، جراحی، بیماریهای خونی یا هر دلیل دیگری نیازمند خون و فرآورده‌های خونی هستند بنابراین وظیفه هر کسی که عاشق مردم کشورش است و آنها را دوست دارد این است که خون اهدا کند.

به گفته وی سالهای گذشته ما برای تامین خون با گرفتاریهای بسیاری در اتاق جراحی مواجه بودیم اما در سالهای اخیر این مشکل حل شده و امروزه در اتاق‌های عمل خون به اندازه کافی وجود دارد.

دکتر حسن ابوالقاسمی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران نیز از مردم درخواست کرد تا در تقویم زندگی‌شان حتما زمانی را به اهدای خون اختصاص دهند و گفت: اهدای خون وظیفه همه مردم است. چون همه مردم مصرف‌کننده خون هستند بنابراین باید اهداکننده هم باشند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون همیشه علاقمند است که ذخایر خونش را در حد بالایی حفظ کند، نه اینکه با کمبود خون مواجه شویم و از مردم بخواهیم که خون اهدا کنند.

ابوالقاسمی خاطرنشان کرد: ما مرتب مردم را تشویق می‌کنیم که خون اهدا کنند و به همین دلیل است که 2.5 درصد از مردم ما اهداکننده مستمر هستند و امیدواریم با توجه به اینکه مصرف خون در کشور بسیار بالا است، آمار تعداد اهداکنندگان همواره بالاتر از مصرف ‌کنندگان شود.

دکتر مصطفی جمالی، مدیرکل پایگاه انتقال خون استان تهران نیز با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان مصرف خون و فرآورده‌های آن مانند روزهای دیگر است اما به دلیل اینکه مردم روزه هستند، مراجعه برای اهدای خون کم می‌شود، گفت: با این شرایط هرچقدر هم که ذخایر خون وجود داشته باشد، در عرض چند روز ذخایرمان به حد بحران می‌رسد و این مشکلی است که هر سال ما با آن روبرو هستیم. برای نجات از این بحران از مردم درخواست می‌کنیم تا برای اهدای خون به پایگاههای دریافت خون مراجعه کنند.

به گفته وی، سازمان انتقال خون به دفعات از طریق رسانه ها اطلاع‌رسانی انجام داده و سعی کرده از این طریق مردم را ترغیب کند تا به پایگاههای انتقال خون مراجعه کرده و خون اهدا کنند.