به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه فیلم توسط سیروس میمنت به تهیه‌کنندگی سعید منتظر المهدی نوشته شده و داستان دو بازیگر تئاتر جوان را روایت می‌کند که در روزهای دفاع مقدس قصد دارند نمایش هملت را روی صحنه ببرند، با آن‌ها مخالفت می‌شود آنها تصمیم می‌گیرند این نمایش را در جبهه‌های جنگ روی صحنه ببرند اما...

در این فیلم نصرالله رادش، الیکا عبدالرزاقی، سیروس میمنت، کامران خالقی، حسن اسدی، حسن خوانساری، شهاب عباسی، احمد ایراندوست، غلامرضا اصانلو، فرج الله گل‌سفیدی، محمدرضا ایرانمنش، سعید جلیلی، رضا تفکری به ایفای نقش پرداختند. فیلم "هملت به جبهه می‌رود" هفته دفاع مقدس از یکی از شبکه‌های تلویزیون پخش می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیرتصویربرداری: محمد فضیله، صدابردار: رضا نظری‌نیا، طراح صحنه و لباس: امیرحسین غلامی، طراح گریم: اکبر بهادری، مدیرتولید: شمس‌الدین امیرحشمت زاد، جلوه‌های ویژه: جواد شریفی‌راد، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سعید جلیلی، مدیرتدارکات: سید مهدی منیری، عکاس: مریم امیری.