یونس قواملاله در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با تشریح مزایای این طرح اظهار کرد: برگههای دفترچه بیمه درمانی به منزله چک سفید است که به تعداد میلیونها نسخه در جامعه وجود دارد در حالی که میتوان به سادگی و با صدور دفترچههای الکترونیکی از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: تعداد دفترچههای بیمه نوعی مشکل برای سرویسهای درمانی و نحوه کنترل بیمهها محسوب میشود، این نحوه درمان با این دفترچههای متنوع برای سازمانهای مرتبط با بیمه از لحاظ اداری و خدماترسانی همچنین برای پزشکان مشکلاتی را ایجاد میکند.
وی افزود: یکی از راههای انحراف از مسیرهای درمانی صدور دفترچههای غیردولتی است که به منظور رفع این مشکل باید دفترچهها به شکلی واحد و به صورت کارتهای الکترونیکی دربیایند.
قواملاله با اشاره به تاثیر صدور کارتهای الکترونیکی هوشمند بر کاهش هزینه درمان و افزایش سرعت عمل در خدمات رسانی از سوی بیمهها، افزود: در حال حاضر بیمهها وضعیت خوبی ندارند، کمبود پزشک در شبکههای بهداشتی و درمانی و به خصوص عدم تمایل حضور پزشکان متخصص در روستاها و سیستم ارجاع دفترچههای روستاییان مشکل اساسی است که اکنون در بخش بیمه به ویژه بیمه روستاییان با آن روبه رو هستیم.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت بیمهها در کشور باید ساماندهی و کارتهای الکترونیکی هوشمند صادر شود که از طریق درج سوابق بیمار بر روی آن، نحوه ارجاع و مسائل مربوط به آنها کنترل شود.
رئیس شورای حل اختلاف پزشکان تبریز و حومه همچنین با اشاره به دریافت زیرمیزی از طرف برخی پزشکان تاکید کرد: تاسفبار است که بگوییم این عمل کمکم تبدیل به عرف شده و هیچگونه اقدامی برای جلوگیری از این اعمال ناشایست صورت نمیگیرد.
رئیس شورای حل اختلاف پزشکان تبریز و حومه گفت: البته موارد فوق مربوط به قشر اندکی از جامعه پزشکی میشود، ولی به دلیل قداست این شغل نباید حتی یک مورد هم در این عرصه وجود داشته باشد.
وی افزود: رواج پدیده شوم دریافت زیرمیزی توسط پزشکان، اغلب در مراکز درمانی دولتی اتفاق میافتد و این در حالی است که بیشتر مراجعان بخش دولتی را اقشار کم درآمد و محروم جامعه تشکیل میدهند که توان مالی برای پرداخت هزینههای سنگین درمانی را ندارند.
رئیس شورای حل اختلاف پزشکان تبریز و حومه همچنین گفت: زیرمیزی در حرفه پزشکی پدیدهای زشت است و این در حالی است که بسیاری نرخ غیر واقعی تعرفههای پزشکی و وجود رابطه مالی بین پزشک و بیمار را به عنوان مهمترین دلایل شیوع این معضل عنوان میکنند.
قواملاله تصریح کرد: پدیده شوم دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان از قدیم الایام مرسوم بوده ولی همین مسئله موجب شده تا مسئولان مربوطه آن طور که باید و شاید وقت خود را صرف پرداختن به این معضل نکنند و در نتیجه همچنان شاهد بروز این معضل در جامعه هستیم که آثار زیانبار آن، بیش از همه سلامت جامعه پزشکی را تهدید میکند.
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