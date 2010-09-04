شکست مقابل تربیت یزد مهم نبود

علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در بازی تدارکاتی مقابل تیم تربیت یزد 2 بر یک شکست خوردیم اما در عوض ابراهیم زاده از بازیکنان زیر 23 سال استفاده کرد و بطور مثال بعد از دوری شش ماهه محمد صلصالی این بازیکن را به میدان فرستاد و در مجموع به آنچه در ذهن مربیان بود دست یافتیم و اصلا نتیجه بازی مهم نبود.
شجاعی گفت: سه شنبه هفته جاری از ساعت 17 و 30 دقیقه در ورزشگاه فولاد شهر یک بازی دوستانه مقابل برق شیراز به میدان می رویم تا با آمادگی خوبی به مصاف تراکتورسازی تبریز در هفته هشتم لیگ برتر برویم.
وی خاطرنشان کرد: ذوب آهن در بهترین شرایط روحی و روانی همچنین فنی قرار دارد و مطمئن هستم که تیم ذوب آهن در مصاف با پوهانگ استیلرز با قدرت به میدان میآید.
نظر شما