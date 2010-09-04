شکست مقابل تربیت یزد مهم نبود

علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در بازی تدارکاتی مقابل تیم تربیت یزد 2 بر یک شکست خوردیم اما در عوض ابراهیم زاده از بازیکنان زیر 23 سال استفاده کرد و بطور مثال بعد از دوری شش ماهه محمد صلصالی این بازیکن را به میدان فرستاد و در مجموع به آنچه در ذهن مربیان بود دست یافتیم و اصلا نتیجه بازی مهم نبود .

شجاعی گفت: سه شنبه هفته جاری از ساعت 17 و 30 دقیقه در ورزشگاه فولاد شهر یک بازی دوستانه مقابل برق شیراز به میدان می رویم تا با آمادگی خوبی به مصاف تراکتورسازی تبریز در هفته هشتم لیگ برتر برویم .