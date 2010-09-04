فیلم جدید سوفیا کاپولا در جمعه بارانی ونیز مورد استقبال قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسکرین دیلی این فیلم نامتعارف درباره سن بلوغ در بخش مسابقه جشنواره شصت و هفتم ونیز روی پرده میرود.
سوفیا کاپولای 39 ساله فرزند فرانسیس فورد کاپولا فیلمساز بزرگ آمریکایی و از فیلمسازان جوان جنبش نیویورک است. فیلم "جایی" که داستان رابطه پر دردسر یک بازیگر با دختر 11 سالهاش را روایت میکند دیروز و در هوایی بارانی با استقبال شدید علاقمندان مواجه شد.
استفن دورف بازیگری که نقش پدر را در این فیلم بازی میکند در نشست مطبوعاتی فیلم گفت: این فیلم برای من به عنوان بازیگر هم به نوعی موجب بلوغ شد. دورف افزود فیلم "جایی" خالی بودن زندگی یک ستاره را در هتلهای پنج ستاره بیروح و خوشگذرانیهای بیهدف به تصویر میکشد. شخصیتی که در فیلم نقش او را بازی میکنم پس از ماجراهایی که برایش پیش میآید به یک مرد واقعی تبدیل میشود.
سوفیا کاپولا در این نشست درباره برخی جزئیات فیلم صحبت کرد و از فیلمبرداری بخشی از فیلم در شهر میلان و تجربیات کودکیاش از سفر با پدر فیلمسازش سخن گفت. کاپولا افزود: با پدرم در زمان فیلمبرداری آثارش مدت زمان زیادی را در سفرو در هتلهای گوناگون میگذراندیم. به همین دلیل است که هتلها را دنیایی در دل این دنیا و برای فیلمبرداری فضایی مناسب میدانم. بسیاری از شخصیتهایی که آنها را دوست دارم در حال آمد و شد به هتلها هستند.
بیشتر زمان فیلم "جایی" مانند فیلم موفق قبلی کاپولا یعنی "گمشده در ترجمه" در هتلهایی در لس آنجلس و ایتالیا میگذرد. فیلم "جایی" جمعه هفته آینده در ایتالیا اکران عمومی میشود. شصت و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی ونیز 11 سپتامبر ( 20 شهریور) به پایان میرسد.
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