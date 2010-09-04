شطرنج باز تبریزی جوانترین استاد بزرگ شطرنج کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پیش از ظهر شنبه طی مراسمی در خانه شطرنج تبریز از اصغر گلی زاده جوانترین استاد بزرگ شطرنج کشور و اولین استاد بزرگ تاریخ شطرنج آذربایجانشرقی با حضور مسئولان تجلیل و قدردانی شد.

سید محمد شروین اسبقیان، مدیر کل تربیت‌بدنی آذربایجان شرقی در این مراسم کسب مقام استاد بزرگی اصغر گلی زاده اولین استاد بزرگ تاریخ شطرنج آذربایجان شرقی را به جامعه ورزشی تبریک گفت و افزود: بی شک جوانان ایران در عرصه های مختلف بارها شایستگی خود را به اثبات رسانده اند، ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی اظهار داشت: امروز ورزش آذربایجان شرقی در تمامی رشته های وزرشی پیروزی و اوج گیری را آغاز کرده است و این پیروزی و شور آفرینی را به جامعه ورزشی استان صمیمانه تبریک می گویم و امیدوارم خداوند بزرگ قهرمانان این سرزمین را از انرژی الهی و ادراک مردم فهیم استان از فتوت قهرمانی تبریز سازد.

سید محمد شروین اسبقیان ادامه داد: موفقیت های اینچنینی در ورزش استان به خوبی توان و پتانسیل این خطه را در دستیابی به قله های قهرمانی در رشته های مختلف به اثبات می رساند.

وی تاکید کرد: امیدواریم با تداوم برنامه ریزی اصولی و برطرف کردن نقاط ضعف، شاهد رشد و ترقی هر چه بیشتر شطرنج آذربایجانشرقی در ایران باشیم.

اکبر فرج الهی معاون ورزشی اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم کسب این افتخار را برای استان بسیار ارزشمند دانست و گفت: در طول سال 1389 افتخارات بسیاری برای ورزش استان بدست آمده که گل سرسبد این افتخارات کسب مقام نائب قهرمانی رقابتهای معتبر و مهم بین المللی باکو و کسب مقام و عنوان استاد بزرگی اصغر گلی زاده در این رقابتها بود که نتوانست با شکست رقبای قدر خود جایگاه ویژه ای برای شطرنج استان و کشور در دنیا و آسیا بازکند.

معاون ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان در این مراسم از قدردانی شایسته و ویژه از گلی زاده در مراسم تجلیل از قهرمانان که بزودی برگزار خواهد شد خبر داد.

در ادامه اصغر گلی زاده استاد بزرگ شطرنج کشور با اشاره به حضور خود در رقابت های اخیر باکو گفت: رقابتها را در فرم 21 آغاز کردم و توانستم و در دور پایانی مسابقات آزاد بین المللی باکو با استاد بزرگ الکسی الکساندروف مساوی کردم تا با کسب هفت امتیاز از 9 بازی و با به ثبت رساندن عملکردی معادل 2609 درجه بین‌المللی به آخرین حد نصاب لازم جهت کسب عنوان استاد بزرگی دست پیدا کنم.

وی گفت: در دور پایانی این رقابت ها استاد بزرگ آمریکایی گاتا کامسکی با پیروزی بر حریف خود توانست با کسب 7.5 امتیاز به مقام نخست و جایزه 10 هزار دلاری مسابقات دست یابدو امیل سوتوفسکی، الکسی الکساندروف و نیجات عباسوف مشترکا با هفت امتیاز به ترتیب مقامهای دوم تا پنجم را از آن خود ساختند.

رقابتهای آزاد شطرنج باکو با عنوان دومی مشترک و کسب نورم استاد بزرگی برای گلی‌زاده به پایان رسید.

اصغر گلی‌زاده شطرنج باز تبریزی در آستانه 20 سالگی به عنوان استاد بزرگی دست پیدا کرد در دور پایانی مسابقات آزاد بین المللی باکو با استاد بزرگ الکسی الکساندروف مساوی کرد تا با کسب هفت امتیاز از 9 بازی و با به ثبت رساندن عملکردی معادل 2609 درجه بین‌المللی به آخرین حد نصاب لازم جهت کسب عنوان استاد بزرگی دست پیدا کند.