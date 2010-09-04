51 نفر در تصادفات دو روز گذشته کشته شدند

سرهنگ رسول ضیاءالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در 48 ساعت گذشته 44 فقره تصادف فوتی، 697 فقره تصادف جرحی و یکهزار و 623 تصادف خسارتی به وقوع پیوست که این تصادفات منجر به کشته شدن 51 نفر و همچنین مجروحیت 907 نفر شد.

وی ادامه داد: 28 درصد این تصادفات در روز پنجشنبه 11 شهریور ماه منجر به واژگونی خودرو و همچنین هفت درصد تصادفات موجب کشته شدن عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه با اشاره به علل وقوع تصادفات در روز پنجشنبه 11 شهریور تصریح کرد: تخطی از سرعت مطمئنه 14 درصد، عدم توجه به جلو 14 درصد، انحراف به چپ 20 درصد از علل تصادفات روز پنجشنبه را تشکیل داده است.

وی عنوان کرد: همچنین سواریها 67 درصد، موتورسیکلتها 14درصد و کامیونها 10 درصد از عوامل مقصر در بروز تصادفات پنجشنبه بوده است.

ضیاءالدین گفت: تصادفات این روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش داشت.

وی با بیان آمار تصادفات روز جمعه 12 شهریورماه تصریح کرد: 42 درصد این تصادفات موجب واژگونی وسیله نقلیه و 10 درصد موجب کشته شدن عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه گفت: در تصادفات روز جمعه تخطی از سرعت مطمئنه 35 درصد، توجه نکردن به جلو 18 درصد و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه 18 درصد در وقوع تصادفات تاثیرگذار بودند.

وی ادامه داد: همچنین تصادفات این روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد کاهش داشته است.