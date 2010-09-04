راهبرد آمریکا در خاور دور منافع روسیه را به خطر می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکسی فننکو" پژوهشگر ارشد انستیتوی مسائل امنیت بین المللی آکادمی علوم روسیه در مقاله ای در این باره با اشاره به رزمایش های آمریکا در خاور دور می نویسد: ‌رزمایش‌های ‌آمریکا ‌و ‌متحدانش ‌در ‌منطقه همزمان ‌با ‌وخامت در ‌روابط ‌آمریکا- چین ‌است. در پشت ‌این ‌تحولات ‌رویدادهای ‌مهم ‌راهبردی ‌پنهان ‌شده ‌است. ‌در ‌فوریه ‌سال ‌2009 ‌دولت ‌باراک ‌اوباما ‌تمایل ‌خود ‌را ‌به ‌توسعه ‌روابط ‌سازنده ‌با ‌چین ‌اعلام ‌کرد. ‌ولی ‌اکنون ‌سیاست ‌واشنگتن ‌بیش ‌از ‌پیش ‌به ‌راهبرد ‌چینی ‌دولت ‌بیل ‌کلینتون ‌شباهت ‌دارد. ‌مسائل ‌در ‌روابط ‌بین دو کشور مذکور ‌بر ‌منافع ‌روسیه ‌اثر ‌می‌‌گذارد. ‌کارشناسان ‌آمریکایی ‌بیش ‌از ‌پیش ‌نگران ‌تحکیم ‌پیوندهای ‌اقتصادی ‌بین ‌چین ‌و ‌خاور ‌دور ‌روسیه ‌هستند.

در ادامه این مطلب آمده است: به ‌ظاهر، ‌علاقه ‌ایالات ‌متحده ‌به ‌خاور ‌دور ‌روسیه ‌به ‌نفع ‌مسکو ‌است. ‌همکاری ‌شرکت‌های ‌آمریکایی ‌در ‌زمینه ‌توسعه ‌زیرساخت ‌خاور ‌دور ‌می‌‌تواند ‌بسیاری ‌از ‌مسائل ‌اجتماعی ‌و ‌اقتصادی ‌منطقه ‌را ‌حل ‌کند. ‌ولی ‌سیاست ‌واشنگتن ‌در ‌خاور ‌دور به چند دلیل ‌می‌‌تواند ‌برای ‌مسکو ‌عواقب ‌منفی ‌داشته ‌باشد.



اولاً، ‌در ‌ایالات ‌متحده ‌بارها ‌سناریویی ‌مورد ‌بحث ‌و ‌بررسی ‌قرار ‌گرفته ‌که ‌ناظر ‌بر ‌تضعیف ‌نظارت ‌روسیه ‌بر ‌خاور ‌دور ‌است. ‌در ‌نیمه ‌اول ‌قرن ‌20 ‌کاخ ‌سفید ‌امکان ‌مقابله ‌با ‌ژاپن ‌در ‌خاور ‌دور ‌در ‌صورت ‌شکست ‌اتحاد ‌شوروی ‌را ‌بررسی ‌می‌‌کرد. ‌اوائل ‌سال‌‌های ‌1920 ‌آمریکا ‌از ‌استقلال ‌به ‌اصطلاح ‌"جمهوری ‌خاور ‌دور" ‌حمایت ‌می‌‌کرد. ‌در ‌سال‌‌های1990 ‌کارشناسان ‌آمریکایی ‌خطر ‌تبدیل ‌خاور ‌دور ‌روسیه ‌به ‌بخشی ‌از ‌فضای ‌ژئو اقتصادی ‌چین ‌را ‌بررسی ‌می‌کردند.



ثانیاً، ‌روسیه ‌و ‌ایالات ‌متحده ‌بسته ای ‌از ‌اختلافات ‌سرزمینی ‌دارند. ‌مسکو "‌موافقتنامه ‌واشنگتن" ‌مورخ ‌سال ‌1990 ‌درباره ‌واگذاری ‌قسمت ‌مورد ‌بحث ‌دریای ‌برینگ ‌به ‌ایالات ‌متحده ‌را ‌تصویب ‌نکرده ‌است. ‌واشنگتن ‌حق ویژه ‌روسیه ‌بر ‌بعضی ‌قسمت های ‌"راه ‌دریایی ‌شمالی" ‌را ‌قبول ‌ندارد. ‌ایالات ‌متحده ‌با ‌ژاپن ‌پیمان ‌سال ‌1960 ‌دارد ‌و ‌از ‌ادعاهای ‌توکیو ‌برای ‌جزایر ‌کوریل ‌حمایت ‌می‌کند. ‌آمریکایی‌ها ‌دریای ‌اوخوتسک ‌را ‌دریای ‌سرزمینی ‌روسیه ‌محسوب نمی ‌کنند.



ثالثاً، ‌روسیه ‌به ‌منظور ‌جلب ‌سرمایه ‌آمریکایی ‌باید ‌بیشتر ‌با ‌ساختارهای ‌سازمان ‌همکاری ‌منطقه ‌آسیا ‌و ‌اقیانوسیه ‌همگرایی ‌بکند. ‌ولی ‌هدف ‌راهبردی ‌این ‌مجمع، ‌ایجاد ‌سیستم ‌تجارت ‌آزاد ‌در ‌منطقه ‌اقیانوسیه ‌تا ‌سال ‌2020 ‌است. ‌اجرای ‌سریع ‌این ‌ابتکار ‌برای ‌شرکت‌‌های ‌تولیدی ‌روسیه ‌مشکلات ‌ایجاد ‌خواهد ‌کرد. ‌نظارت ‌مرزبانی ‌و ‌کنترل ‌مهاجرت ‌نیز ‌زیر ‌علامت ‌سؤال ‌خواهد ‌رفت.



رابعاً، ‌سیاست ‌فعال ‌اقتصادی ‌ایالات ‌متحده ‌در ‌خاور ‌دور ‌می‌‌تواند ‌نگرانی‌‌های ‌چین ‌را ‌بر ‌انگیزد ‌که ‌به ‌بررسی ‌راه‌‌های ‌مقابله ‌با ‌راهبرد ‌آمریکایی ‌در ‌منطقه ‌خواهد ‌پرداخت. ‌در ‌این ‌صورت ‌قرارداد ‌بزرگ ‌روسی- ‌چینی ‌سال ‌2001 ‌و ‌بسته ‌توافقات ‌درباره ‌تحدید ‌حدود ‌بین ‌روسیه ‌و ‌چین ‌زیر ‌سؤال ‌خواهد ‌رفت.



در پایان این مطلب آمده است: روسیه به سرمایه آمریکایی برای توسعه خاور دور نیاز دارد. ولی روسیه بیش از سرمایه‌گذاری‌‌ها به حفظ نظارت مؤثر خود بر مناطق خاور دور نیاز دارد. به همین علت روسیه باید نسبت به طرح‌‌های بزرگ دو جانبه با آمریکا در زمینه "آزاد کردن مشترک" خاور دور احتیاط هرچه بیشتری از خود نشان دهد.