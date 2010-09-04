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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

برای نخستین بار ؛

همایش تجاری خواروبار روسیه-ایران در مسکو برگزار می شود

همایش تجاری خواروبار روسیه-ایران در مسکو برگزار می شود

نخستین همایش تجاری خواروبار روسیه- ایران از 13 سپتامبر(22 شهریور) در اتاق بازرگانی و صنعتی روسیه در مسکو برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، در این همایش که به همت اتاق بازرگانی و صنایع روسیه، کمپانی "آگرو مدیا گروپ"، سفارت ایران در روسیه، وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود، نمایندگانی از وزارت خانه های روسیه و ایران، شبکه های بازرگانی، صادرات و واردات خواروبار و همچنین تولید کنندگان محصولات غذایی و کمپانی های ترابری- لجستیکی شرکت می کنند.

شرکت کنندگان در این نشست به بررسی مسائل مربوط به همکاری های تجاری وسرمایه گذاری در بخش خواروبار، ایجاد شرایط مساعد برای برقراری روابط مثبت تجاری میان کمپانی های و سازمان های ذی ربط دو کشور خواهند پرداخت.

قرار است در چارچوب این همایش جلسه مسائل امنیت خواروبار و همکاری های دوجانبه برگزار و دیدارهای خصوصی میان تجار دو طرف تدارک دیده شود.

کد مطلب 1145205

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