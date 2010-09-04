برنامه هفتگی سرای اهل قلم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه 13 شهریور نشستی در حوزه روانشناسی با عنوان "به سوی خویشتن جدید" با حضور مهدیه رضایی، حکیمه قادری و سپیده باطبی از ساعت 15:30 تا 17:30 برگزار می‌شود.

یکشنبه 14 شهریور جلسه "حکمت و هنر اسلامی" در حوزه فلسفه با شرکت دکتر اسماعیل بنی‌اردلان، دکتر مهرداد قیومی و دکتر علی محمد صابری از ساعت 16 تا 18 برپا خواهد شد.

کارگاه داستان‌نویسی فیروز زنوزی جلالی همانند هر دوشنبه از ساعت 14:30 تا 16:30 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

همچنین در این روز کتاب "خواب خوب بهشت" نوشته سام شپارد با حضور احسان عباسلو و رسول آبادیان نقد و بررسی خواهد شد.

مروری بر تاریخ ادبیات آلمان از مجموعه نشستهای ادبیات ملل روز سه‌شنبه از ساعت 17 تا 19 برگزار می‌شود و در آن علی‌عبداللهی و رضا نجفی به سخنرانی می‌پردازند.

چهارشنبه 17 شهریور زهیر توکلی، قربان ولیئی و سید اکبر میرجعفری از ساعت 17:30 تا 19:30 به نقد و بررسی مجموعه شعر "وقت هلاک خواب" سروده عبدالعظیم صاعدی خواهند پرداخت.

در همین روز از ساعت 15:30 تا 17:30 کارگردانی در تئاتر پست مدرنیسمی با شرکت ناصر حسینی‌مهر و دکتر رحمت امینی بررسی می‌شود.

نشستهای یاد شده در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی،‌ خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر پلاک 2 برپا خواهد شد.