کشف موادمخدر در گلستان از یک تن گذشت

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان بیشترین میزان کشف مواد مخدر را تریاک عنوان کرد و افزود: میزان کشف این ماده مخدر نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی گفت: در همین راستا 37 دستگاه خودرو توقیف و سه قبضه سلاح از قاچاقچیان کشف شد.

فرمانده انتظامی گلستان از انهدام 36 باند تهیه و توزیع مواد مخدر و دستگیری 650 قاچاقچی طی 5 ماهه نخست امسال خبر داد.

وی گفت: طی این مدت 36 باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی و 650 نفر از قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد دستگیر شدند.

به گفته وی، دستگیری قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر در پنج ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش داشته است.