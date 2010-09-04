نیروهای ابومازن 600 عضو حماس را بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد که شمار اعضای بازداشت شده این جنبش توسط نیروهای امنیتی ابومازن از روز سه شنبه تاکنون (عملیات الخلیل) به 600 نفر رسیده است.

جنبش حماس مسئولیت دو عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی را بر عهده گرفته که در عملیات نخست چهار شهرک نشین غاصب در نزدیک شهر الخلیل در شامگاه سه شنبه به هلاکت رسیدند و شامگاه چهارشنبه نیز درعملیات دوم دو شهرک نشین در شرق رام الله زخمی شدند.

حماس در ادامه اعلام کرد که بازداشت اعضای جنبش حماس شامل تمامی مناطق کرانه باختری بوده و در میان افراد بازداشت شده بسیاری از فعالان و افراد دانشگاهی حماس به چشم می خورند.

گفتنی است بازداشت اعضای حماس در کرانه باختری در راستای همسویی تشکیلات خودگردان فلسطین با سیاست های رژیم صهیونیستی مبنی بر حذف مقاومت فلسطین به ویژه در شرایط کنونی (آغاز مذاکرات مستقیم سازش) صورت می گیرد.

در همین حال یک افسر ارشد رژیم صهیونیستی از همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در پیگرد و بازداشت مبارزان فلسطینی ابراز رضایت کرده است.